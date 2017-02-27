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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:00
Igor3777 написав: Xenon написав:
с аккауната Пионер на долларовую Привата скинул
потом в Привате заказал валюту на получение в отделении, через 2 дня зашел в отделение и снял доллары заказаные, 2000
А есть возможность с гривневой привата закинуть на пайонер ?
Возможность есть закинуть, но только на гривневый пайонер.
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:38
_hunter написав: Igor3777 написав: Xenon написав:
с аккауната Пионер на долларовую Привата скинул
потом в Привате заказал валюту на получение в отделении, через 2 дня зашел в отделение и снял доллары заказаные, 2000
А есть возможность с гривневой привата закинуть на пайонер ?
Возможность есть закинуть, но только на гривневый пайонер.
А с гривневого пайонера можно вывести на долларовый приват ?
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Igor3777
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:00
Вика (несколько часов назад)
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:25
Igor3777 написав: _hunter написав: Igor3777 написав:
А есть возможность с гривневой привата закинуть на пайонер ?
Возможность есть закинуть, но только на гривневый пайонер.
А с гривневого пайонера можно вывести на долларовый приват ?
А что мешает?
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:14
konstantin kirovograd написав: she_ne_investor написав: asti написав:
Во Львове обычно на 15-20 копеек дешевле доллар чем в Киеве.
Ок, припустимо так і є. І того на 100 тис. $ -> профіт 20 тис.грн.= 551$ і цілий день коту під хвіст, з сумнівним "комфортом" в поїзді. Пасиба, нінада.
да я за 551 доллар муху в поле заганяю
поэтому Вы и не меняете по 100 куе
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............27.05.2022........30.05.2022
дата розрахунку.............26.05.2022.........27.05.2022
Євро................................31,3159..............31,3203...+0.01%
Долар США.....................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0706 (вчера 1.0704).
Индекс доллара DXY в 15-00 101.81 (вчера 101.94)
На мировых рынках редкое спокойствие.
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Сибарит
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:21
Сибарит написав:
На мировых рынках редкое спокойствие.
Надіємось перед бурею, що обвалить все, включно з нафту.
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bamper
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:25
bamper написав: Сибарит написав:
На мировых рынках редкое спокойствие.
Надіємось перед бурею, що обвалить все, включно з нафту.
Обвалить цену может только обвал спроса (или "нехватка денег" - например из-за экстремального повышения ставки, - чего не будет)
Нынешняя ситуация "стабильности" - это "идеальный шторм" (кто не знает - может загуглить это понятие)
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:46
Не так давно писали кипятком за литр бенза, чтобы прокатится в обменку другого район по Киеву. Теперь можно и в др. область страны махнуть, как будто бесплатно.
Репатриация миллионеров.
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