RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9535953695379538
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:00

  Igor3777 написав:
  Xenon написав:с аккауната Пионер на долларовую Привата скинул
потом в Привате заказал валюту на получение в отделении, через 2 дня зашел в отделение и снял доллары заказаные, 2000


А есть возможность с гривневой привата закинуть на пайонер ?

Возможность есть закинуть, но только на гривневый пайонер.
_hunter
 
Повідомлень: 6920
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:38

  _hunter написав:
  Igor3777 написав:
  Xenon написав:с аккауната Пионер на долларовую Привата скинул
потом в Привате заказал валюту на получение в отделении, через 2 дня зашел в отделение и снял доллары заказаные, 2000


А есть возможность с гривневой привата закинуть на пайонер ?

Возможность есть закинуть, но только на гривневый пайонер.

А с гривневого пайонера можно вывести на долларовый приват ?
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 06.01.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:00

Вика (несколько часов назад)
36,30...36,60
38,35...38,80
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4542
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:25

  Igor3777 написав:
  _hunter написав:
  Igor3777 написав:А есть возможность с гривневой привата закинуть на пайонер ?

Возможность есть закинуть, но только на гривневый пайонер.

А с гривневого пайонера можно вывести на долларовый приват ?

А что мешает?
_hunter
 
Повідомлень: 6920
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:14

  konstantin kirovograd написав:
  she_ne_investor написав:
  asti написав:Во Львове обычно на 15-20 копеек дешевле доллар чем в Киеве.
Ок, припустимо так і є. І того на 100 тис. $ -> профіт 20 тис.грн.= 551$ і цілий день коту під хвіст, з сумнівним "комфортом" в поїзді. Пасиба, нінада.

да я за 551 доллар муху в поле заганяю :D

поэтому Вы и не меняете по 100 куе ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 29.09.19
Подякував: 329 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............27.05.2022........30.05.2022
дата розрахунку.............26.05.2022.........27.05.2022
Євро................................31,3159..............31,3203...+0.01%
Долар США.....................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0706 (вчера 1.0704).

Индекс доллара DXY в 15-00 101.81 (вчера 101.94)

На мировых рынках редкое спокойствие.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6494
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5464 раз.
Подякували: 16656 раз.
 
Профіль
48
25
31
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:21

  Сибарит написав:На мировых рынках редкое спокойствие.

Надіємось перед бурею, що обвалить все, включно з нафту.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4452
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:25

  bamper написав:
  Сибарит написав:На мировых рынках редкое спокойствие.

Надіємось перед бурею, що обвалить все, включно з нафту.

Обвалить цену может только обвал спроса (или "нехватка денег" - например из-за экстремального повышения ставки, - чего не будет)

Нынешняя ситуация "стабильности" - это "идеальный шторм" (кто не знает - может загуглить это понятие)
gh78
 
Повідомлень: 210
З нами з: 25.04.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:46

  Shaman написав:
  konstantin kirovograd написав:
  she_ne_investor написав:Ок, припустимо так і є. І того на 100 тис. $ -> профіт 20 тис.грн.= 551$ і цілий день коту під хвіст, з сумнівним "комфортом" в поїзді. Пасиба, нінада.

да я за 551 доллар муху в поле заганяю :D

поэтому Вы и не меняете по 100 куе ;)

Не так давно писали кипятком за литр бенза, чтобы прокатится в обменку другого район по Киеву. Теперь можно и в др. область страны махнуть, как будто бесплатно. :lol:
Репатриация миллионеров.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 31.07.19
Подякував: 153 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9535953695379538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper, Igor3777 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3057, 3058, 3059
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30589 29739899
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 тра, 2022 10:56
Zebra
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1590 10471204
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 12:05
kulikrom
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22523186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (759)
27.05.2022 16:34
ФОП (194)
27.05.2022 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.