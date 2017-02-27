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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9536953795389539
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Столица,Дни города,Шабат,курсы (с кораблем)Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В понедельник должны будем припасть вниз. Шото сильно перед выходными стрельнуло, загон как обычно. Я не отрицаю рост в будущем, но колебания в одну гривну (в среду и четверг) это занадто.
sailed
 
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