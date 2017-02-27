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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 тра, 2022 08:57
В понедельник должны будем припасть вниз. Шото сильно перед выходными стрельнуло, загон как обычно. Я не отрицаю рост в будущем, но колебания в одну гривну (в среду и четверг) это занадто.
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sailed
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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