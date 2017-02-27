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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 тра, 2022 08:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 28 тра, 2022 08:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В понедельник должны будем припасть вниз. Шото сильно перед выходными стрельнуло, загон как обычно. Я не отрицаю рост в будущем, но колебания в одну гривну (в среду и четверг) это занадто.
Додано: Суб 28 тра, 2022 10:04
Может и припадем но, думаю, несущественно.
Я вчера стоял в очереди в кассу в Привате, народ через одного покупал баксы по 36,45, также, обратил внимание, много людей в военной форме покупали валюту. Один человек снял с карты заказанные ранее евро - больше тысячи и у него сразу купили четыреста люди из очереди.
Доллара в банках на продажу нет, ни в Ощаде ни в Укргазе ни в Авале, нигде. Иногда продает Приват, продает ТАС по 1000 в руки и Пивденный время от времени. А спрос есть. Огромный//)
Додано: Суб 28 тра, 2022 10:49
прогноз банкірів - зустріч на Ельбі 33-34
https://news.finance.ua/ua/banky-ne-vir ... vomu-rynku
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