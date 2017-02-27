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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9536953795389539
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Столица,Дни города,Шабат,курсы (с кораблем)Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В понедельник должны будем припасть вниз. Шото сильно перед выходными стрельнуло, загон как обычно. Я не отрицаю рост в будущем, но колебания в одну гривну (в среду и четверг) это занадто.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:04

  sailed написав:В понедельник должны будем припасть вниз. Шото сильно перед выходными стрельнуло, загон как обычно. Я не отрицаю рост в будущем, но колебания в одну гривну (в среду и четверг) это занадто.
Может и припадем но, думаю, несущественно.
Я вчера стоял в очереди в кассу в Привате, народ через одного покупал баксы по 36,45, также, обратил внимание, много людей в военной форме покупали валюту. Один человек снял с карты заказанные ранее евро - больше тысячи и у него сразу купили четыреста люди из очереди.
Доллара в банках на продажу нет, ни в Ощаде ни в Укргазе ни в Авале, нигде. Иногда продает Приват, продает ТАС по 1000 в руки и Пивденный время от времени. А спрос есть. Огромный//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:49

прогноз банкірів - зустріч на Ельбі 33-34

https://news.finance.ua/ua/banky-ne-vir ... vomu-rynku
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:09

Запорожье
USD/UAH 36.5/36.8
EUR/UAH 38.9/39.4
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нестандартный вопрос - сходится ли гривневый баланс НБУ?
или только общий баланс, включая валюты, сходится, а в разрезе грн - валюты расходится?

спасибо
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:03

НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.
Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня). З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:11

  jump написав:НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.
Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня). З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.


Интересует вопрос, а кто-то еще продает из гос органов кроме НБУ ?
Например правительство беерт кредит в евро. Это продажа идет от НБУ или от правительства прямиком на межбанке ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:28

  Хомякоид написав:
  jump написав:НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.
Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня). З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.


Интересует вопрос, а кто-то еще продает из гос органов кроме НБУ ?
Например правительство беерт кредит в евро. Это продажа идет от НБУ или от правительства прямиком на межбанке ?


это самый большой, давний (для меня) вопрос: как нбу и минфин "делят" между собой продаваемую валюту, как минфин меняет на гривну валюту, которая помечена как "напрямую в бюджет" ? известно только то, что вся валюта, которая поступает от внешних официальных источников (мвф, правительства) в Украину, изначально плюсуется в ЗВР.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:43

  Alex2007 написав:
  Хомякоид написав:
  jump написав:НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.
Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня). З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.


Интересует вопрос, а кто-то еще продает из гос органов кроме НБУ ?
Например правительство беерт кредит в евро. Это продажа идет от НБУ или от правительства прямиком на межбанке ?


это самый большой, давний (для меня) вопрос: как нбу и минфин "делят" между собой продаваемую валюту, как минфин меняет на гривну валюту, которая помечена как "напрямую в бюджет" ? известно только то, что вся валюта, которая поступает от внешних официальных источников (мвф, правительства) в Украину, изначально плюсуется в ЗВР.

ответ на основе анализа данных - рискну предположить, что валюта, которая попадает в бюджет (минфин) не попадает на межбанк вообще. НБУ забирает ее себе на баланс, а в казначейство перечисляет деньги.

почему так? смотрим анализ ликвидности - за март-май из казначейства в банковскую систему попал 291 млрд грн. откуда они там взялись? 120 млрд грн от НБУ за военные облигации. остальная сумма в основном - это внешняя помощь.

НБУ при этом за время войны продал валюты на 5,8 млрд дол - но вы видите такое уменьшение ЗВР? нет. по факту это валюта, полученная от казначейства - суммы сходятся.

как-то так. есть другие мнения?

ps НБУ до сих пор не опубликовал данные за апрель :(
сейчас еще прикроет анализ ликвидноси - будем гадать на кофейной гуще :)
Shaman
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