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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 тра, 2022 08:57
В понедельник должны будем припасть вниз. Шото сильно перед выходными стрельнуло, загон как обычно. Я не отрицаю рост в будущем, но колебания в одну гривну (в среду и четверг) это занадто.
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sailed
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Додано: Суб 28 тра, 2022 10:04
sailed написав:
В понедельник должны будем припасть вниз. Шото сильно перед выходными стрельнуло, загон как обычно. Я не отрицаю рост в будущем, но колебания в одну гривну (в среду и четверг) это занадто.
Может и припадем но, думаю, несущественно.
Я вчера стоял в очереди в кассу в Привате, народ через одного покупал баксы по 36,45, также, обратил внимание, много людей в военной форме покупали валюту. Один человек снял с карты заказанные ранее евро - больше тысячи и у него сразу купили четыреста люди из очереди.
Доллара в банках на продажу нет, ни в Ощаде ни в Укргазе ни в Авале, нигде. Иногда продает Приват, продает ТАС по 1000 в руки и Пивденный время от времени. А спрос есть. Огромный//)
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asti
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Додано: Суб 28 тра, 2022 10:49
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greenozon
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Додано: Суб 28 тра, 2022 11:09
Запорожье
USD/UAH 36.5/36.8
EUR/UAH 38.9/39.4
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edvardd
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Додано: Суб 28 тра, 2022 12:57
нестандартный вопрос - сходится ли гривневый баланс НБУ?
или только общий баланс, включая валюты, сходится, а в разрезе грн - валюты расходится?
спасибо
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Shaman
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Додано: Суб 28 тра, 2022 13:03
НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.
Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня). З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
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jump
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Додано: Суб 28 тра, 2022 13:11
jump написав:
НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.
Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня). З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
Интересует вопрос, а кто-то еще продает из гос органов кроме НБУ ?
Например правительство беерт кредит в евро. Это продажа идет от НБУ или от правительства прямиком на межбанке ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 28 тра, 2022 13:28
Хомякоид написав: jump написав:
НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.
Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня). З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
Интересует вопрос, а кто-то еще продает из гос органов кроме НБУ ?
Например правительство беерт кредит в евро. Это продажа идет от НБУ или от правительства прямиком на межбанке ?
это самый большой, давний (для меня) вопрос: как нбу и минфин "делят" между собой продаваемую валюту, как минфин меняет на гривну валюту, которая помечена как "напрямую в бюджет" ? известно только то, что вся валюта, которая поступает от внешних официальных источников (мвф, правительства) в Украину, изначально плюсуется в ЗВР.
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Alex2007
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Додано: Суб 28 тра, 2022 13:43
Alex2007 написав: Хомякоид написав: jump написав:
НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.
Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня). З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
Интересует вопрос, а кто-то еще продает из гос органов кроме НБУ ?
Например правительство беерт кредит в евро. Это продажа идет от НБУ или от правительства прямиком на межбанке ?
это самый большой, давний (для меня) вопрос: как нбу и минфин "делят" между собой продаваемую валюту, как минфин меняет на гривну валюту, которая помечена как "напрямую в бюджет" ? известно только то, что вся валюта, которая поступает от внешних официальных источников (мвф, правительства) в Украину, изначально плюсуется в ЗВР.
ответ на основе анализа данных - рискну предположить, что валюта, которая попадает в бюджет (минфин) не попадает на межбанк вообще. НБУ забирает ее себе на баланс, а в казначейство перечисляет деньги.
почему так? смотрим анализ ликвидности - за март-май из казначейства в банковскую систему попал 291 млрд грн. откуда они там взялись? 120 млрд грн от НБУ за военные облигации. остальная сумма в основном - это внешняя помощь.
НБУ при этом за время войны продал валюты на 5,8 млрд дол - но вы видите такое уменьшение ЗВР? нет. по факту это валюта, полученная от казначейства - суммы сходятся.
как-то так. есть другие мнения?
ps НБУ до сих пор не опубликовал данные за апрель
сейчас еще прикроет анализ ликвидноси - будем гадать на кофейной гуще
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Shaman
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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