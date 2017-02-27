RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9537953895399540
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:02

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 тра, 2022 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:06

  Yuri_61 написав:Всем привет! Я в окупации (

Корректируй огонь нашей артиллерии, докладывай позиции и перемещаемые колонные орков.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11261
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2439 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 тра, 2022 17:01, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24

  Shaman написав:ответ на основе анализа данных - рискну предположить, что валюта, которая попадает в бюджет (минфин) не попадает на межбанк вообще. НБУ забирает ее себе на баланс, а в казначейство перечисляет деньги.

почему так? смотрим анализ ликвидности - за март-май из казначейства в банковскую систему попал 291 млрд грн. откуда они там взялись? 120 млрд грн от НБУ за военные облигации. остальная сумма в основном - это внешняя помощь.

НБУ при этом за время войны продал валюты на 5,8 млрд дол - но вы видите такое уменьшение ЗВР? нет. по факту это валюта, полученная от казначейства - суммы сходятся.

как-то так. есть другие мнения?

ps НБУ до сих пор не опубликовал данные за апрель :(
сейчас еще прикроет анализ ликвидноси - будем гадать на кофейной гуще :)


Скорее всего так и есть.
Никогда не встречал сообщений что Минфин продавал валюту на межбанке, что подтверждает ваши доводы.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2148 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9537953895399540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3058, 3059, 3060
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30591 29855639
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 тра, 2022 03:35
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1590 10601953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 12:05
kulikrom
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22523290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.