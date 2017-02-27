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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:02
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 28 тра, 2022 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:06
Yuri_61 написав:
Всем привет! Я в окупации (
Корректируй огонь нашей артиллерии, докладывай позиции и перемещаемые колонные орков.
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 28 тра, 2022 17:01, всього редагувалось 3 разів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24
Shaman написав:
ответ на основе анализа данных - рискну предположить, что валюта, которая попадает в бюджет (минфин) не попадает на межбанк вообще. НБУ забирает ее себе на баланс, а в казначейство перечисляет деньги.
почему так? смотрим анализ ликвидности - за март-май из казначейства в банковскую систему попал 291 млрд грн. откуда они там взялись? 120 млрд грн от НБУ за военные облигации. остальная сумма в основном - это внешняя помощь.
НБУ при этом за время войны продал валюты на 5,8 млрд дол - но вы видите такое уменьшение ЗВР? нет. по факту это валюта, полученная от казначейства - суммы сходятся.
как-то так. есть другие мнения?
ps НБУ до сих пор не опубликовал данные за апрель
сейчас еще прикроет анализ ликвидноси - будем гадать на кофейной гуще
Скорее всего так и есть.
Никогда не встречал сообщений что Минфин продавал валюту на межбанке, что подтверждает ваши доводы.
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Хомякоид
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Додано: Суб 28 тра, 2022 19:10
Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро
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почемучка
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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