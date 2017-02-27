RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9537953895399540
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:02

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 тра, 2022 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:06

  Yuri_61 написав:Всем привет! Я в окупации (

Корректируй огонь нашей артиллерии, докладывай позиции и перемещаемые колонные орков.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11261
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 тра, 2022 17:01, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24

  Shaman написав:ответ на основе анализа данных - рискну предположить, что валюта, которая попадает в бюджет (минфин) не попадает на межбанк вообще. НБУ забирает ее себе на баланс, а в казначейство перечисляет деньги.

почему так? смотрим анализ ликвидности - за март-май из казначейства в банковскую систему попал 291 млрд грн. откуда они там взялись? 120 млрд грн от НБУ за военные облигации. остальная сумма в основном - это внешняя помощь.

НБУ при этом за время войны продал валюты на 5,8 млрд дол - но вы видите такое уменьшение ЗВР? нет. по факту это валюта, полученная от казначейства - суммы сходятся.

как-то так. есть другие мнения?

ps НБУ до сих пор не опубликовал данные за апрель :(
сейчас еще прикроет анализ ликвидноси - будем гадать на кофейной гуще :)


Скорее всего так и есть.
Никогда не встречал сообщений что Минфин продавал валюту на межбанке, что подтверждает ваши доводы.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2148 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро
почемучка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 24.10.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:53

  почемучка написав:Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро

моня еплпей,теж у бюргерів
Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1309 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9537953895399540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3058, 3059, 3060
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30591 29872181
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 тра, 2022 03:35
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1590 10618308
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 12:05
kulikrom
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22523302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2864)
28.05.2022 21:05
ФОП (213)
28.05.2022 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.