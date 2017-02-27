Shaman написав:ответ на основе анализа данных - рискну предположить, что валюта, которая попадает в бюджет (минфин) не попадает на межбанк вообще. НБУ забирает ее себе на баланс, а в казначейство перечисляет деньги.
почему так? смотрим анализ ликвидности - за март-май из казначейства в банковскую систему попал 291 млрд грн. откуда они там взялись? 120 млрд грн от НБУ за военные облигации. остальная сумма в основном - это внешняя помощь.
НБУ при этом за время войны продал валюты на 5,8 млрд дол - но вы видите такое уменьшение ЗВР? нет. по факту это валюта, полученная от казначейства - суммы сходятся.
как-то так. есть другие мнения?
ps НБУ до сих пор не опубликовал данные за апрель сейчас еще прикроет анализ ликвидноси - будем гадать на кофейной гуще
Скорее всего так и есть. Никогда не встречал сообщений что Минфин продавал валюту на межбанке, что подтверждает ваши доводы.
osya1964 написав:холява А где у тебя рентген на передовой взялся на передовой?Или так,чтобы сказку наплести.
..... а передвижной , а с англии , а еще обыкновенный в госпитале . ...... а еще , если Вы знаете , МРТ в айфоне ....... с добавкой , а есть еще варианты , но вам ...... короче инфы и так дал за глаза но запомнил . А на всякий , поинтересуйтесь , чтоб больше в попу не попасть ... ))))
Вы наверняка помогаете ЗСУ материально ?
и еще суко запомни , я с тобой не целовался и свиней не пас ,НА ВЫ