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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9538953995409541
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 22:51

холява Да бог с тобой не порть себе нервы ,пригодятся
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 23:01

  osya1964 написав:холява Да бог с тобой не порть себе нервы ,пригодятся


Жду ВАС , на передовой.
Где мне писать слово БОГ с маленькой буквы, ведь кроме его ,никакой надежды.....??? , .......


Ибучие патриеты....
холява
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