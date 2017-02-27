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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 тра, 2022 22:51
холява Да бог с тобой не порть себе нервы ,пригодятся
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osya1964
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Додано: Суб 28 тра, 2022 23:01
osya1964 написав:холява
Да бог с тобой не порть себе нервы ,пригодятся
Жду ВАС , на передовой.
Где мне писать слово БОГ с маленькой буквы, ведь кроме его ,никакой надежды.....??? , .......
Ибучие патриеты....
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холява
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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