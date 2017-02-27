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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9537953895399540
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:06

  Yuri_61 написав:Всем привет! Я в окупации (

Корректируй огонь нашей артиллерии, докладывай позиции и перемещаемые колонные орков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24

  Shaman написав:ответ на основе анализа данных - рискну предположить, что валюта, которая попадает в бюджет (минфин) не попадает на межбанк вообще. НБУ забирает ее себе на баланс, а в казначейство перечисляет деньги.

почему так? смотрим анализ ликвидности - за март-май из казначейства в банковскую систему попал 291 млрд грн. откуда они там взялись? 120 млрд грн от НБУ за военные облигации. остальная сумма в основном - это внешняя помощь.

НБУ при этом за время войны продал валюты на 5,8 млрд дол - но вы видите такое уменьшение ЗВР? нет. по факту это валюта, полученная от казначейства - суммы сходятся.

как-то так. есть другие мнения?

ps НБУ до сих пор не опубликовал данные за апрель :(
сейчас еще прикроет анализ ликвидноси - будем гадать на кофейной гуще :)


Скорее всего так и есть.
Никогда не встречал сообщений что Минфин продавал валюту на межбанке, что подтверждает ваши доводы.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро
почемучка
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:53

  почемучка написав:Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро

моня еплпей,теж у бюргерів
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 20:55

  Мизантрóп написав:
  почемучка написав:Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро

моня еплпей,теж у бюргерів
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лихо...
а сам моня покупает у нбу по 31?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте , Доброй ночи , братья во Христе !
Очень рад всех видеть и читать .
Настроение хорошее, ,,..............

Приехал на ночь ......

ПОСМЕЯТЬСЯ .
Из окопов ......

Приходит человек из .......
..... говорит , мол так и так во время обстрела, бежал в укрытие и челюсть вставную (нижнюю ) глотнул .
Ну, я ему ,мол врешь!!! Мол ощущения .... но на всякий на рентген .

........ииииии, суко , действительно вижу челюсть в пищеводе.!!!
ИПАТЬ его в спину ....ну не вскрывать же .....
Купил сливочного масла , оливкового .... утром и вечером ,трое суток !


Начался обстрел , все лежат , а он рядом и улыбаться ,
.........нижние зубы на месте , я в ахуе , а он мне
достал мол и помыл......

Всем Здоровья .....
ФРИИЗ -Вам отдельного ЗДОРОВЬЯ , Эдвард , читаю и делаю выводы .
Всем УДАЧИ .....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 22:46

удалил
Востаннє редагувалось холява в Нед 29 тра, 2022 04:30, всього редагувалось 1 раз.
холява
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osya1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 09:55

  sergia написав:
  Мизантрóп написав:
  почемучка написав:Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро

моня еплпей,теж у бюргерів
Зображення

лихо...
а сам моня покупает у нбу по 31?

кстати, хороший вопрос - по какому курсу продает НБУ валюту под платежи гривневыми картами за границей? и как - через межбанк? кто-то знает?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:04

Shaman видать имеют наличие в позе на 3800 (3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів")
Мизантрóп
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