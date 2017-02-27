Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:06
Yuri_61 написав:
Всем привет! Я в окупации (
Корректируй огонь нашей артиллерии, докладывай позиции и перемещаемые колонные орков.
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24
Shaman написав:
ответ на основе анализа данных - рискну предположить, что валюта, которая попадает в бюджет (минфин) не попадает на межбанк вообще. НБУ забирает ее себе на баланс, а в казначейство перечисляет деньги.
почему так? смотрим анализ ликвидности - за март-май из казначейства в банковскую систему попал 291 млрд грн. откуда они там взялись? 120 млрд грн от НБУ за военные облигации. остальная сумма в основном - это внешняя помощь.
НБУ при этом за время войны продал валюты на 5,8 млрд дол - но вы видите такое уменьшение ЗВР? нет. по факту это валюта, полученная от казначейства - суммы сходятся.
как-то так. есть другие мнения?
ps НБУ до сих пор не опубликовал данные за апрель
сейчас еще прикроет анализ ликвидноси - будем гадать на кофейной гуще
Скорее всего так и есть.
Никогда не встречал сообщений что Минфин продавал валюту на межбанке, что подтверждает ваши доводы.
Хомякоид
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Додано: Суб 28 тра, 2022 19:10
Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро
почемучка
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Додано: Суб 28 тра, 2022 20:55
Мизантрóп написав: почемучка написав:
Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро
моня еплпей,теж у бюргерів
лихо...
а сам моня покупает у нбу по 31?
sergia
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Додано: Суб 28 тра, 2022 21:55
Здравствуйте , Доброй ночи , братья во Христе !
Очень рад всех видеть и читать . Настроение хорошее, ,,.............. Приехал на ночь ...... ПОСМЕЯТЬСЯ . Из окопов ...... Приходит человек из ....... ..... говорит , мол так и так во время обстрела, бежал в укрытие и челюсть вставную (нижнюю ) глотнул . Ну, я ему ,мол врешь!!! Мол ощущения .... но на всякий на рентген . ........ииииии, суко , действительно вижу челюсть в пищеводе.!!! ИПАТЬ его в спину ....ну не вскрывать же ..... Купил сливочного масла , оливкового .... утром и вечером ,трое суток ! Начался обстрел , все лежат , а он рядом и улыбаться , .........нижние зубы на месте , я в ахуе , а он мне достал мол и помыл...... Всем Здоровья ..... ФРИИЗ -Вам отдельного ЗДОРОВЬЯ , Эдвард , читаю и делаю выводы . Всем УДАЧИ .....
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Додано: Суб 28 тра, 2022 22:46
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холява
в Нед 29 тра, 2022 04:30, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Додано: Суб 28 тра, 2022 22:51
osya1964
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Додано: Нед 29 тра, 2022 09:55
sergia написав: Мизантрóп написав: почемучка написав:
Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро
моня еплпей,теж у бюргерів
лихо...
а сам моня покупает у нбу по 31?
кстати, хороший вопрос - по какому курсу продает НБУ валюту под платежи гривневыми картами за границей? и как - через межбанк? кто-то знает?
Shaman
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Додано: Нед 29 тра, 2022 10:04
Shaman видать имеют наличие в позе на 3800 (3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів")
Мизантрóп
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