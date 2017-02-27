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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 тра, 2022 11:23
Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
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edvardd
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:25
холява написав:
Здравствуйте , Доброй ночи , братья во Христе !
Очень рад всех видеть и читать .Настроение хорошее
, ,,.........
Хай Ваш настрій завжди буде хорошим. Хай Бог Вас оберігає та відводить всі загрози.
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sergikkc007
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:27
sergikkc007 написав:
Хай Ваш настрій завжди буде хорошим.
Для его хорошего настроения надо чтобы кто-то регулярно пропускал через кишечный тракт свою челюсть.
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Investor_K
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:28
edvardd написав:
Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Ну то й добре.
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Investor_K
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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