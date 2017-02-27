RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9538953995409541
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:23

Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7367
З нами з: 20.11.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:25

  холява написав:Здравствуйте , Доброй ночи , братья во Христе !
Очень рад всех видеть и читать .
Настроение хорошее, ,,.........

Хай Ваш настрій завжди буде хорошим. Хай Бог Вас оберігає та відводить всі загрози.
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 21.04.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergikkc007 написав:Хай Ваш настрій завжди буде хорошим.


Для его хорошего настроения надо чтобы кто-то регулярно пропускал через кишечный тракт свою челюсть.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7452
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:28

  edvardd написав:Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30


Ну то й добре.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7452
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9538953995409541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3058, 3059, 3060
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30591 29927983
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 тра, 2022 03:35
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1590 10673187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 12:05
kulikrom
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22523372
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.