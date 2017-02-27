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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9539954095419542>
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:23

Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:25

  холява написав:Здравствуйте , Доброй ночи , братья во Христе !
Очень рад всех видеть и читать .
Настроение хорошее, ,,.........

Хай Ваш настрій завжди буде хорошим. Хай Бог Вас оберігає та відводить всі загрози.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergikkc007 написав:Хай Ваш настрій завжди буде хорошим.


Для его хорошего настроения надо чтобы кто-то регулярно пропускал через кишечный тракт свою челюсть.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:28

  edvardd написав:Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30


Ну то й добре.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:09

  edvardd написав:Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:59

  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)

Ну так можна купити квиток і поїхати до Польші, де зняти за курсом близько 35 грн евро з картки, але ж на на кожній сумі таке вигідне.
На 1000 доларах профіт між курсами Львова та Запоріжжя 500 грн, поки доїдеш ситуція може змінитися на значно більшу суму ...
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
Львів 12-00
USD 35.90 / 36.40
EUR 38.00 / 38.50
14-00
USD 35.50 / 36.35
EUR 37.50 / 38.60
budivelnik
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1
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:22

  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)



//)
вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
//)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:34

  budivelnik написав:
  asti написав:Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
Львів 12-00
USD 35.90 / 36.40
EUR 38.00 / 38.50
14-00
USD 35.50 / 36.35
EUR 37.50 / 38.60


можно по утрам договариваться со львовским кантором по телефону о сделке через несколько часов и бежать на запорожский вокзал. :mrgreen:
Alex2007
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3
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:36

  Alex2007 написав:
  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...
asti
 
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