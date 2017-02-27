Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 тра, 2022 11:27
sergikkc007 написав:
Хай Ваш настрій завжди буде хорошим.
Для его хорошего настроения надо чтобы кто-то регулярно пропускал через кишечный тракт свою челюсть.
Investor_K
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:28
edvardd написав:
Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Ну то й добре.
Investor_K
Повідомлень: 7451
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 752 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:09
edvardd написав:
Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
asti
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:59
asti написав: edvardd написав:
Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
Ну так можна купити квиток і поїхати до Польші, де зняти за курсом близько 35 грн евро з картки, але ж на на кожній сумі таке вигідне.
На 1000 доларах профіт між курсами Львова та Запоріжжя 500 грн, поки доїдеш ситуція може змінитися на значно більшу суму ...
Илата Наволач
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:05
asti написав:
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
Львів 12-00
USD 35.90 / 36.40
EUR 38.00 / 38.50
14-00
USD 35.50 / 36.35
EUR 37.50 / 38.60
budivelnik
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1
Додано: Нед 29 тра, 2022 13:22
asti написав: edvardd написав:
Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
//)
вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
//)
Alex2007
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:34
budivelnik написав: asti написав:
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
Львів 12-00
USD 35.90 / 36.40
EUR 38.00 / 38.50
14-00
USD 35.50 / 36.35
EUR 37.50 / 38.60
можно по утрам договариваться со львовским кантором по телефону о сделке через несколько часов и бежать на запорожский вокзал.
Alex2007
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Повідомлень: 3468
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3
Додано: Нед 29 тра, 2022 13:36
Alex2007 написав: asti написав: edvardd написав:
Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...
asti
Повідомлень: 2695
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:43
sergia написав: Мизантрóп написав: почемучка написав:
Сьогодні розраховувався гривневою карткою привата в Німеччині курс 35.08 за 1 евро
моня еплпей,теж у бюргерів
лихо...
а сам моня покупает у нбу по 31?
по 29.55 если верить котировкам finance.ua
adeges
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Додано: Нед 29 тра, 2022 14:08
asti написав: edvardd написав:
Запорожье, падаем
🇺🇸USD 36.40 36.70
🇪🇺EUR 38.80 39.30
Сенс купувати у Запоріжжі по 36,70..?!
Можна купити квиток на потяг, приїхати у місто Лева
та купити по 36,20 або й дешевше//)
я когда читаю такие предожения, первый вопрос - ребята, а Ваше время ничего не стоит?
Shaman
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