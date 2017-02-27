Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:16
Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
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