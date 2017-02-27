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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:16
asti написав: Alex2007 написав:
вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...
Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 15:28
копейка написав: asti написав: Alex2007 написав:
вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...
Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
о том, что курс доллара будет расти писали еще в ноябре. но было несколько активных пользователей, который активно выступали, все фигня гривна будет дорожать. они и сейчас это рассказывают
в январе курс подскочил без всякой войны. а потом наступило 24 февраля...
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Додано: Нед 29 тра, 2022 15:35
копейка написав: asti написав: Alex2007 написав:
вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...
Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
В кожного свій шлях, хтось зробив на ОВДП х2 за 5 років, а хтось втратив сидячи на мішку доларів.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 16:01
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Додано: Нед 29 тра, 2022 16:26
aleks123 написав:
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в Кропиве тоже самое/)
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Додано: Нед 29 тра, 2022 16:31
Shaman написав:
о том, что курс доллара будет расти писали еще в ноябре. но было несколько активных пользователей, который активно выступали, все фигня гривна будет дорожать. они и сейчас это рассказывают
в январе курс подскочил без всякой войны. а потом наступило 24 февраля...
Однозначно, речь шла лишь о том, что курс стал активно расти с 7-8.11 и о том, кто на этом сыграл. Не летом, не в начале осени.
А кто за что выступал, лирика.
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копейка
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ЛОБ
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