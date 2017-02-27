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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9539954095419542
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:16

  asti написав:
  Alex2007 написав:вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...

Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:28

  копейка написав:
  asti написав:
  Alex2007 написав:вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...

Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.

о том, что курс доллара будет расти писали еще в ноябре. но было несколько активных пользователей, который активно выступали, все фигня гривна будет дорожать. они и сейчас это рассказывают ;)

в январе курс подскочил без всякой войны. а потом наступило 24 февраля...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:35

  копейка написав:
  asti написав:
  Alex2007 написав:вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...

Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
В кожного свій шлях, хтось зробив на ОВДП х2 за 5 років, а хтось втратив сидячи на мішку доларів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кривбасс
USD 36.20 36.60
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aleks123
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:26

  aleks123 написав:Кривбасс
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в Кропиве тоже самое/)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:31

  Shaman написав:о том, что курс доллара будет расти писали еще в ноябре. но было несколько активных пользователей, который активно выступали, все фигня гривна будет дорожать. они и сейчас это рассказывают ;)

в январе курс подскочил без всякой войны. а потом наступило 24 февраля...

Однозначно, речь шла лишь о том, что курс стал активно расти с 7-8.11 и о том, кто на этом сыграл. Не летом, не в начале осени.
А кто за что выступал, лирика.
копейка
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