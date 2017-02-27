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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9539954095419542
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:16

  asti написав:
  Alex2007 написав:вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...

Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:28

  копейка написав:
  asti написав:
  Alex2007 написав:вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...

Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.

о том, что курс доллара будет расти писали еще в ноябре. но было несколько активных пользователей, который активно выступали, все фигня гривна будет дорожать. они и сейчас это рассказывают ;)

в январе курс подскочил без всякой войны. а потом наступило 24 февраля...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:35

  копейка написав:
  asti написав:
  Alex2007 написав:вы лично почему не делаете так? попробуйте, потом расскажите.
Бо я вже давно скупився.
Правда не у Львові і не по 36...

Так тут усі скупилися за легендою, але за фактом чекають на мішках гривні торішнього грудневого десерту. Одночасно дивуючись чому курс впав саме восени, але ж чиновники так хвалилися, що всі знали заздалегідь.
Ось хто реально скупився за ~півроку.
В кожного свій шлях, хтось зробив на ОВДП х2 за 5 років, а хтось втратив сидячи на мішку доларів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кривбасс
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aleks123
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:26

  aleks123 написав:Кривбасс
USD 36.20 36.60
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в Кропиве тоже самое/)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:31

  Shaman написав:о том, что курс доллара будет расти писали еще в ноябре. но было несколько активных пользователей, который активно выступали, все фигня гривна будет дорожать. они и сейчас это рассказывают ;)

в январе курс подскочил без всякой войны. а потом наступило 24 февраля...

Однозначно, речь шла лишь о том, что курс стал активно расти с 7-8.11 и о том, кто на этом сыграл. Не летом, не в начале осени.
А кто за что выступал, лирика.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:00

  копейка написав:
  Shaman написав:о том, что курс доллара будет расти писали еще в ноябре. но было несколько активных пользователей, который активно выступали, все фигня гривна будет дорожать. они и сейчас это рассказывают ;)
Однозначно, речь шла лишь о том, что курс стал активно расти с 7-8.11 и о том, кто на этом сыграл. Не летом, не в начале осени.
А кто за что выступал, лирика.
Позже.
У меня 10.11 была выплата купона в Пивденном. Как сейчас помню, курс был 26/26,15, я облизнулся но не купил, думал, можем ещё укрепиться на хорошем урожае, высоких ценах на экспорт и тд. Покупать начал с уровня 26,70, когда стало понятно, что просто так всё это не закончится//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:41

  asti написав:
  копейка написав:
  Shaman написав:о том, что курс доллара будет расти писали еще в ноябре. но было несколько активных пользователей, который активно выступали, все фигня гривна будет дорожать. они и сейчас это рассказывают ;)
Однозначно, речь шла лишь о том, что курс стал активно расти с 7-8.11 и о том, кто на этом сыграл. Не летом, не в начале осени.
А кто за что выступал, лирика.
Позже.
У меня 10.11 была выплата купона в Пивденном. Как сейчас помню, курс был 26/26,15, я облизнулся но не купил, думал, можем ещё укрепиться на хорошем урожае, высоких ценах на экспорт и тд. Покупать начал с уровня 26,70, когда стало понятно, что просто так всё это не закончится//)

Не суть.
После 7.11 курс уже только рос с небольшими коррекциями.
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
Ну, кто хотел тот проанализировал.
Востаннє редагувалось копейка в Нед 29 тра, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То все прошлое. Что дальше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:12

  Investor_K написав:То все прошлое. Что дальше?

дык.. никто ж не знает. Кто пишет будет как сейчас - 36, а кто-то верит в 28.
По логике вроде как 36 выглядит более логично чем 28.
Тем более вкус 36 уже попробовали даже банки и людям даже нравится.
sergia
 
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  #<1 ... 9539954095419542
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