|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 тра, 2022 18:56
Investor_K написав:
То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2698
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 тра, 2022 19:42
asti написав: Investor_K написав:
То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
Я бы сказал па 50 к середине лета.
Вполне серьезно.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1899
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2153 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30591
|29969414
|
|
|1590
|10673221
|
|
|7972
|22523404
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|