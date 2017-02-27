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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9540954195429543
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:56

  Investor_K написав:То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
asti
 
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Доларо-ракетчики 50 гривень за долар замовили, та гріхи (мішки баксів) в Рай не пускають. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:42

  asti написав:
  Investor_K написав:То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)


Я бы сказал па 50 к середине лета.
Вполне серьезно.
Хомякоид
 
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