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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 тра, 2022 18:56
Investor_K написав:
То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
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asti
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:42
asti написав: Investor_K написав:
То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
Я бы сказал па 50 к середине лета.
Вполне серьезно.
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Хомякоид
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:50
Mirax написав:
Доларо-ракетчики 50 гривень за долар замовили, та гріхи (мішки баксів) в Рай не пускають.
2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.
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Zebra
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:51
Хомякоид написав: asti написав: Investor_K написав:
То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
Я бы сказал па 50 к середине лета.
Вполне серьезно.
курс 29 прибит гвоздями
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antey1969
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:09
Zebra написав:
2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.
Не доречний приклад. В 2014-му Чоколядний Педро з Лєрою 200 баксів на пару банки валили, рефінансом заливали, конвертили і за кордон його на офшори виводили і всю країну брили. Зараз подібного і близько нема. Не до дерибанів, коли всій країні треба вижити.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:13
Mirax написав: Zebra написав:
2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.
Не доречний приклад. В 2014-му Чоколядний Педро з Лєрою 200 баксів на пару банки валили, рефінансом заливали, конвертили і за кордон його на офшори виводили і всю країну брили. Зараз подібного і близько нема. Не до дерибанів, коли всій країні треба вижити.
О том, что есть сейчас узнаем потом.
Но удивляться будет нечему.
Востаннє редагувалось копейка
в Нед 29 тра, 2022 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:15
Mirax написав: Zebra написав:
2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.
Не доречний приклад. В 2014-му Чоколядний Педро з Лєрою 200 баксів на пару банки валили, рефінансом заливали, конвертили і за кордон його на офшори виводили і всю країну брили. Зараз подібного і близько нема.
зато сейчас есть план по эмиссии денег. ярдов на 400. 120 млрд уже вбросили, точнее 130 с хвостиком ярдов.
сколько рефинанса было в 2014 году? а то текущие отчеты НБУ только с 2016 года.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:56
Mirax написав: Zebra написав:
2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.
Не доречний приклад. В 2014-му Чоколядний Педро з Лєрою 200 баксів на пару банки валили, рефінансом заливали, конвертили і за кордон його на офшори виводили і всю країну брили. Зараз подібного і близько нема. Не до дерибанів, коли всій країні треба вижити.
Не тіште себе ілюзіями. Фактично заблокований експорт-імпорт через море. Розбомблена значна кількість інфраструктури, особливо паливної. Тільки на зарплати віськовим потрібно більше, ніж реально сплачується податків. Мирних переговорів взагалі не ведеться - реальний стан такий, що 55 - це буде просто за щастя. Наступна цифра фібоначчі це 89 ... але я все ж таки оптиміст і вважаю, що мир наступить раніше.
У фінансових питаннях потрібно бути реалістами, бо нічим буде армії допомагати.
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 29 тра, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 21:09
asti написав: Investor_K написав:
То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
Но на следующей неделе ожидаю просадочки
до уровня 35,80 - 36,00, а летом коридор 36-40(42)
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ЛОБ
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