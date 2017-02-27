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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9540954195429543
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:56

  Investor_K написав:То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:17

Доларо-ракетчики 50 гривень за долар замовили, та гріхи (мішки баксів) в Рай не пускають. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:42

  asti написав:
  Investor_K написав:То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)


Я бы сказал па 50 к середине лета.
Вполне серьезно.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:50

  Mirax написав:Доларо-ракетчики 50 гривень за долар замовили, та гріхи (мішки баксів) в Рай не пускають. :lol:

2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:51

  Хомякоид написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)


Я бы сказал па 50 к середине лета.
Вполне серьезно.

курс 29 прибит гвоздями
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:09

  Zebra написав:2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.

Не доречний приклад. В 2014-му Чоколядний Педро з Лєрою 200 баксів на пару банки валили, рефінансом заливали, конвертили і за кордон його на офшори виводили і всю країну брили. Зараз подібного і близько нема. Не до дерибанів, коли всій країні треба вижити.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:13

  Mirax написав:
  Zebra написав:2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.

Не доречний приклад. В 2014-му Чоколядний Педро з Лєрою 200 баксів на пару банки валили, рефінансом заливали, конвертили і за кордон його на офшори виводили і всю країну брили. Зараз подібного і близько нема. Не до дерибанів, коли всій країні треба вижити.

О том, что есть сейчас узнаем потом.
Но удивляться будет нечему.
Востаннє редагувалось копейка в Нед 29 тра, 2022 20:15, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:15

  Mirax написав:
  Zebra написав:2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.

Не доречний приклад. В 2014-му Чоколядний Педро з Лєрою 200 баксів на пару банки валили, рефінансом заливали, конвертили і за кордон його на офшори виводили і всю країну брили. Зараз подібного і близько нема.

зато сейчас есть план по эмиссии денег. ярдов на 400. 120 млрд уже вбросили, точнее 130 с хвостиком ярдов.

сколько рефинанса было в 2014 году? а то текущие отчеты НБУ только с 2016 года.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:56

  Mirax написав:
  Zebra написав:2014 рік і повзучий девал не всіх побрив.

Не доречний приклад. В 2014-му Чоколядний Педро з Лєрою 200 баксів на пару банки валили, рефінансом заливали, конвертили і за кордон його на офшори виводили і всю країну брили. Зараз подібного і близько нема. Не до дерибанів, коли всій країні треба вижити.

Не тіште себе ілюзіями. Фактично заблокований експорт-імпорт через море. Розбомблена значна кількість інфраструктури, особливо паливної. Тільки на зарплати віськовим потрібно більше, ніж реально сплачується податків. Мирних переговорів взагалі не ведеться - реальний стан такий, що 55 - це буде просто за щастя. Наступна цифра фібоначчі це 89 ... але я все ж таки оптиміст і вважаю, що мир наступить раніше.
У фінансових питаннях потрібно бути реалістами, бо нічим буде армії допомагати.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 29 тра, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:09

  asti написав:
  Investor_K написав:То все прошлое. Что дальше?
Осень 40-45, зима около 50, это при условии
замораживания конфликта//)
Но на следующей неделе ожидаю просадочки
до уровня 35,80 - 36,00, а летом коридор 36-40(42)
asti
 
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