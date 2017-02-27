Zebra написав:Не тіште себе ілюзіями. Фактично заблокований експорт-імпорт через море. Розбомблена значна кількість інфраструктури, особливо паливної. Тільки на зарплати віськовим потрібно більше, ніж реально сплачується податків. Мирних переговорів взагалі не ведеться - реальний стан такий, що 55 - це буде просто за щастя. Наступна цифра фібоначчі це 89 ... але я все ж таки оптиміст і вважаю, що мир наступить раніше.
У фінансових питаннях потрібно бути реалістами, бо нічим буде армії допомагати.
То здасьте бакси по офіційному курсу, як срублік в Рашці міцніший, ніж до війни, от і буде допомога армії.
На 89 губу розкатали, Фібоначі. То вам не крипта!