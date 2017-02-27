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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 тра, 2022 22:23
Zebra написав:
Не тіште себе ілюзіями. Фактично заблокований експорт-імпорт через море. Розбомблена значна кількість інфраструктури, особливо паливної. Тільки на зарплати віськовим потрібно більше, ніж реально сплачується податків. Мирних переговорів взагалі не ведеться - реальний стан такий, що 55 - це буде просто за щастя. Наступна цифра фібоначчі це 89 ... але я все ж таки оптиміст і вважаю, що мир наступить раніше.
У фінансових питаннях потрібно бути реалістами, бо нічим буде армії допомагати.
То здасьте бакси по офіційному курсу, як срублік в Рашці міцніший, ніж до війни, от і буде допомога армії.
На 89 губу розкатали, Фібоначі.
То вам не крипта!
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Додано: Нед 29 тра, 2022 22:48
А причем 2014 год в ваших сравнениях, тогда разве блокировали экспорт, разрушали настолько огромные заводы как Азовсталь?
Тогда просто печатали , чтобы в банкоматах деньги были. Перестали печатать - посыпалась БС. А в феврале 2015, после войны, отпустили курс на все 4 стороны, после 5-и месецев сжигания ЗВР и басен про 13 (29.25
) грн.
Сейчас несколько иные будут последствия, а именно "откуда брать импорт, если нет экспорта", "откуда брать пенсии если лишились половины ЕСВ?" и т.п.
и те, кто думает, что решать их будут через N лет, очень ошибается. а решение только одно - печатать, печатать, печатать.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 00:19
Investor_K написав:
То все прошлое. Что дальше?
Вы о курсе?
если о нём то немного поразглагольствую:
сейчас алла прощает 20% от долга - думаю, что они что-то знают
.
если сейчас условно 36, то чтобы эта затея была выгодна курс должен быть больше чем 36*1.2 = 43,2
... то есть ближайшая перспектива около 45
на мой взгляд это 1... 3 месяца
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