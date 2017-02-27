RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9541954295439544
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 22:23

  Zebra написав:Не тіште себе ілюзіями. Фактично заблокований експорт-імпорт через море. Розбомблена значна кількість інфраструктури, особливо паливної. Тільки на зарплати віськовим потрібно більше, ніж реально сплачується податків. Мирних переговорів взагалі не ведеться - реальний стан такий, що 55 - це буде просто за щастя. Наступна цифра фібоначчі це 89 ... але я все ж таки оптиміст і вважаю, що мир наступить раніше.
У фінансових питаннях потрібно бути реалістами, бо нічим буде армії допомагати.

То здасьте бакси по офіційному курсу, як срублік в Рашці міцніший, ніж до війни, от і буде допомога армії.
На 89 губу розкатали, Фібоначі. :lol: То вам не крипта! :idea:
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6746
З нами з: 04.06.09
Подякував: 855 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 22:48

А причем 2014 год в ваших сравнениях, тогда разве блокировали экспорт, разрушали настолько огромные заводы как Азовсталь?

Тогда просто печатали , чтобы в банкоматах деньги были. Перестали печатать - посыпалась БС. А в феврале 2015, после войны, отпустили курс на все 4 стороны, после 5-и месецев сжигания ЗВР и басен про 13 (29.25 :roll: ) грн.

Сейчас несколько иные будут последствия, а именно "откуда брать импорт, если нет экспорта", "откуда брать пенсии если лишились половины ЕСВ?" и т.п.

и те, кто думает, что решать их будут через N лет, очень ошибается. а решение только одно - печатать, печатать, печатать.
Moneta
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 26.06.11
Подякував: 64 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 00:19

  Investor_K написав:То все прошлое. Что дальше?


Вы о курсе?
если о нём то немного поразглагольствую:
сейчас алла прощает 20% от долга - думаю, что они что-то знают.
если сейчас условно 36, то чтобы эта затея была выгодна курс должен быть больше чем 36*1.2 = 43,2
... то есть ближайшая перспектива около 45
на мой взгляд это 1... 3 месяца
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5272
З нами з: 21.04.11
Подякував: 782 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 01:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На событиях 14-го года от 8ми доскакали до 20 с прицепом, то есть утроились.
До 14 года курс зубами держал любитель шапок, до февраля нынешнего года пирамида ОВГЗ.
Интересно, кто считает, что сейчас ситуация в экономике благоприятнее,чем 8 лет назад?
Та отож...
Экономика уже в хлам, и это еще отопительный сезон не на носу.
Ловить курс будем глубоко и далеко.
Но это все будет чуть попозжее.
Вся беда в том, что многие до сих пор живут в цифрах прошлого года, сознанию тяжело перестроиться на кардинально изменившиеся реалии.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11202
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 06:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:сейчас алла прощает 20% от долга - думаю, что они что-то знают.
если сейчас условно 36, то чтобы эта затея была выгодна курс должен быть больше чем 36*1.2 = 43,2

Чого ж тоді в них чи не найнижчі курси купівлі-продажу встановлені? Мали би навпаки давати більше за інших.
Курс зараз найбільше залежить від того скільки і як зашвидко нам дадуть:
Без грошей, але з обіцянками? Як Захід впливає на стан української гривні https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 22636.html
У травні ми не маємо необхідної суми. Зараз ми отримали лише 1,2 мільярда доларів. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до двох мільярдів доларів, але не п'ять мільярдів доларів", – розповів Сергій Марченко.
У МВФ визнають, що фінансування триває нерівномірно. Хоча сумарно на найближчі три місяці 15 мільярдів доларів заплановано.
"Якщо скласти виділені гроші, то це буде більше ніж 15 млрд доларів, які нам потрібні були на три місяці. Наше завдання зробити так, щоб вони йшли з певною періодичністю, щоб не було все на кінець року", – пояснив заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован.
Експерти кажуть, що така неритмічність фінансування призводить до того, що курс долара в обмінниках стрибає.

Якщо потім надолужать, то може трішки і зіб'ють.
А так то треба було більше реально узгоджувати обіцянки зі власними можливостями, бо якщо почне кожен місяць падати курс на пару грн, то буде так як на початку 90-их - зразу все що мож конвертуватись і ще більше розганяти падіння курсу національної валюти.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5101
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 07:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мы столкнулись с кризисом, которого не видели никогда. Даже если просто отнять ВВП областей, которые сейчас в окупации и разрушаются, то это более 40%. Недавние удары в Кривом Роге намекают на ухудшение ситуации с экспортом совсем скоро(там и так загружена мощность гзк и металлургов 10-20%, логистика блокирована.). Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD. И это ещё пожар в банковской системе не разгорелся. У некоторых объем рефинанса в сумах к половине портфеля кредитов физ. лиц. В целом там в рознице уже звучат цифры проблемки до 90% портфеля. Печатать может ещё и можно, но что с этим делать? Юрлица, тоже капитал теряют. Одна Азовсталь и ММК уничтожила дебиторки на 3-6 млрд гривень в малом бизнесе.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 980
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9541954295439544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3058, 3059, 3060
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30592 30051909
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 тра, 2022 02:35
proftpd66
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1590 10673368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 12:05
kulikrom
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22523505
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (770)
30.05.2022 06:30
ФОП (218)
29.05.2022 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.