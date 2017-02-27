Zebra написав:Не тіште себе ілюзіями. Фактично заблокований експорт-імпорт через море. Розбомблена значна кількість інфраструктури, особливо паливної. Тільки на зарплати віськовим потрібно більше, ніж реально сплачується податків. Мирних переговорів взагалі не ведеться - реальний стан такий, що 55 - це буде просто за щастя. Наступна цифра фібоначчі це 89 ... але я все ж таки оптиміст і вважаю, що мир наступить раніше. У фінансових питаннях потрібно бути реалістами, бо нічим буде армії допомагати.
То здасьте бакси по офіційному курсу, як срублік в Рашці міцніший, ніж до війни, от і буде допомога армії. На 89 губу розкатали, Фібоначі. То вам не крипта!
А причем 2014 год в ваших сравнениях, тогда разве блокировали экспорт, разрушали настолько огромные заводы как Азовсталь?
Тогда просто печатали , чтобы в банкоматах деньги были. Перестали печатать - посыпалась БС. А в феврале 2015, после войны, отпустили курс на все 4 стороны, после 5-и месецев сжигания ЗВР и басен про 13 (29.25 ) грн.
Сейчас несколько иные будут последствия, а именно "откуда брать импорт, если нет экспорта", "откуда брать пенсии если лишились половины ЕСВ?" и т.п.
и те, кто думает, что решать их будут через N лет, очень ошибается. а решение только одно - печатать, печатать, печатать.
Вы о курсе? если о нём то немного поразглагольствую: сейчас алла прощает 20% от долга - думаю, что они что-то знают. если сейчас условно 36, то чтобы эта затея была выгодна курс должен быть больше чем 36*1.2 = 43,2 ... то есть ближайшая перспектива около 45 на мой взгляд это 1... 3 месяца
На событиях 14-го года от 8ми доскакали до 20 с прицепом, то есть утроились. До 14 года курс зубами держал любитель шапок, до февраля нынешнего года пирамида ОВГЗ. Интересно, кто считает, что сейчас ситуация в экономике благоприятнее,чем 8 лет назад? Та отож... Экономика уже в хлам, и это еще отопительный сезон не на носу. Ловить курс будем глубоко и далеко. Но это все будет чуть попозжее. Вся беда в том, что многие до сих пор живут в цифрах прошлого года, сознанию тяжело перестроиться на кардинально изменившиеся реалии.
uaprofi написав:сейчас алла прощает 20% от долга - думаю, что они что-то знают. если сейчас условно 36, то чтобы эта затея была выгодна курс должен быть больше чем 36*1.2 = 43,2
Чого ж тоді в них чи не найнижчі курси купівлі-продажу встановлені? Мали би навпаки давати більше за інших. Курс зараз найбільше залежить від того скільки і як зашвидко нам дадуть:
Без грошей, але з обіцянками? Як Захід впливає на стан української гривні https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 22636.html У травні ми не маємо необхідної суми. Зараз ми отримали лише 1,2 мільярда доларів. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до двох мільярдів доларів, але не п'ять мільярдів доларів", – розповів Сергій Марченко. У МВФ визнають, що фінансування триває нерівномірно. Хоча сумарно на найближчі три місяці 15 мільярдів доларів заплановано. "Якщо скласти виділені гроші, то це буде більше ніж 15 млрд доларів, які нам потрібні були на три місяці. Наше завдання зробити так, щоб вони йшли з певною періодичністю, щоб не було все на кінець року", – пояснив заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован. Експерти кажуть, що така неритмічність фінансування призводить до того, що курс долара в обмінниках стрибає.
Якщо потім надолужать, то може трішки і зіб'ють. А так то треба було більше реально узгоджувати обіцянки зі власними можливостями, бо якщо почне кожен місяць падати курс на пару грн, то буде так як на початку 90-их - зразу все що мож конвертуватись і ще більше розганяти падіння курсу національної валюти.
Мы столкнулись с кризисом, которого не видели никогда. Даже если просто отнять ВВП областей, которые сейчас в окупации и разрушаются, то это более 40%. Недавние удары в Кривом Роге намекают на ухудшение ситуации с экспортом совсем скоро(там и так загружена мощность гзк и металлургов 10-20%, логистика блокирована.). Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD. И это ещё пожар в банковской системе не разгорелся. У некоторых объем рефинанса в сумах к половине портфеля кредитов физ. лиц. В целом там в рознице уже звучат цифры проблемки до 90% портфеля. Печатать может ещё и можно, но что с этим делать? Юрлица, тоже капитал теряют. Одна Азовсталь и ММК уничтожила дебиторки на 3-6 млрд гривень в малом бизнесе.