Додано: Пон 30 тра, 2022 07:11

Мы столкнулись с кризисом, которого не видели никогда. Даже если просто отнять ВВП областей, которые сейчас в окупации и разрушаются, то это более 40%. Недавние удары в Кривом Роге намекают на ухудшение ситуации с экспортом совсем скоро(там и так загружена мощность гзк и металлургов 10-20%, логистика блокирована.). Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD. И это ещё пожар в банковской системе не разгорелся. У некоторых объем рефинанса в сумах к половине портфеля кредитов физ. лиц. В целом там в рознице уже звучат цифры проблемки до 90%портфеля. Печатать может ещё и можно, но что с этим делать? Юрлица, тоже капитал теряют. Одна Азовсталь и ММК уничтожила дебиторки на 3-6 млрдгривень в малом бизнесе.Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk