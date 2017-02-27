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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9542954395449545
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:32

А ви не пам'ятаєте, що сталося з ієною, коли вибухнула Фукусіма? Вона ракетою стала укріплятися. :shock: От вам і теорія катастроф на практиці.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:33

Запорожье с утра: 36,5/36,5
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:36

  edvardd написав:Запорожье с утра: 36,5/36,5

Да ну?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:53

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье с утра: 36,5/36,5

Да ну?

но это не в одном месте, но на 8 утра так...
edvardd
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