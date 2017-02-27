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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 тра, 2022 08:32
А ви не пам'ятаєте, що сталося з ієною, коли вибухнула Фукусіма? Вона ракетою стала укріплятися.
От вам і теорія катастроф на практиці.
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Mirax
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Додано: Пон 30 тра, 2022 08:33
Запорожье с утра: 36,5/36,5
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edvardd
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Додано: Пон 30 тра, 2022 08:36
edvardd написав:
Запорожье с утра: 36,5/36,5
Да ну?
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Investor_K
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Додано: Пон 30 тра, 2022 08:53
Investor_K написав: edvardd написав:
Запорожье с утра: 36,5/36,5
Да ну?
но это не в одном месте, но на 8 утра так...
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edvardd
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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