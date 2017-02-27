|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 тра, 2022 10:17
qreaton написав:
Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD.
А можете показать этот расчет?
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:11
sergikkc007 написав:
Як бачите, літнє зміцнення гривні ніщо не може відмінити
Це тимчасово, до літа ще й розвернемося можливо))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30592
|30083401
|
|
|1590
|10673447
|
|
|7972
|22523566
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|