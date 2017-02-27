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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9542954395449545
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:17

  qreaton написав:Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD.

А можете показать этот расчет?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:40

Як бачите, літнє зміцнення гривні ніщо не може відмінити :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:11

  sergikkc007 написав:Як бачите, літнє зміцнення гривні ніщо не може відмінити :)
Це тимчасово, до літа ще й розвернемося можливо))
asti
 
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