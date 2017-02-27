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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9542954395449545
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergikkc007 написав:Як бачите, літнє зміцнення гривні ніщо не може відмінити


Здають валюту для оплати турпутівок?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:42

  alfredhaos написав:
  qreaton написав:Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD.

А можете показать этот расчет?


М2/ЗВР
раз в несколько лет в Украине балансируется.

Учитывая что НБУ изменил статистику, и западные кредитные средства, лежащие на американских корсчетах, считает как "свои резервы", у меня большие сомнения в правдивости их данных. Кредиты автоматически спишутся, а на эмитированная гривна останется в экономике.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 30 тра, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:51

  Moneta написав:
  alfredhaos написав:
  qreaton написав:Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD.

А можете показать этот расчет?


М2/ЗВР
раз в несколько лет в Украине балансируется.

Учитывая что НБУ изменил статистику, и западные кредитные средства, лежащие на американских корсчетах, считает как "свои резервы", у меня большие сомнения в правдивости их данных.

в М2 входят валютные депозиты, посему М2/ЗВР - некое число, которое не несет смысловой нагрузки.

можете пояснить, что имелось ввиду по ЗВР?
у нас есть активы валютные, есть пассивы - берите чистые валютные резервы - но так и раньше было. что изменилось?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:00

  Investor_K написав:
  sergikkc007 написав:Як бачите, літнє зміцнення гривні ніщо не може відмінити


Здають валюту для оплати турпутівок?


якщо вважати картошку на фазенді як "турпутьовка" то ОК
інакше які відпустки? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:03

  Shaman написав:можете пояснить, что имелось ввиду по ЗВР?
у нас есть активы валютные, есть пассивы - берите чистые валютные резервы - но так и раньше было. что изменилось?

Могу :)
Допустим, Украине согласовали кредитной помощи на $1 млрд.
Его перечисляют на корсчет НБУ в американском банке. Доллары Америку не покидают, и в Украину не заходят.
Но у НБУ появились основания, чтобы напечатать обеспеченных 29 ярдов грн, и решить бюджетные проблемы (армия; пенсии; зарплаты; овгз; и т.д).
Но каким образом этот $1 ярд можно считать своим ЗВР? Ведь кредит в американском банке спишут автоматически, когда придет срок погашения. А эмитированные гривны потеряют обеспечение.

М2/ЗВР сведется к балансу в любом случае, как не играй со статистикой.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 30 тра, 2022 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:05

  Moneta написав:
  alfredhaos написав:
  qreaton написав:Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD.

А можете показать этот расчет?


М2/ЗВР
раз в несколько лет в Украине балансируется.

Учитывая что НБУ изменил статистику, и западные кредитные средства, лежащие на американских корсчетах, считает как "свои резервы", у меня большие сомнения в правдивости их данных. Кредиты автоматически спишутся, а на эмитированная гривна останется в экономике.


Роскажіть як долларовий резерв можна тримати не на кор рахунку в сша, а десь на печерську )))
Може напевно через це у запареприкових ЗВР заблокували, через те що $ можна тримати лише на кор рахунках в сша. А не в білокамяній.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:08

  xio13 написав:
Роскажіть як долларовий резерв можна тримати не на кор рахунку в сша, а десь на печерську )))
Може напевно через це у запареприкових ЗВР заблокували, через те що $ можна тримати лише на кор рахунках в сша. А не в білокамяній.

мова не про резерв (його зазвичай формують із надлишків валюти від експортерів)
а про кредит. Ви, коли візьмете комерційний кредит в банку, витратите його на велике будівництво, зможете його щей зарахувати у "сімейний ЗВР"? а наш НБУ може. я боюсь, що він навіть валютні ОВДП зараховував.

треба дивитись графік, але методику змінили десь у 2018-2019. і тоді ЗВР стрімко полетіли з 18 до 30 ярдів у звітності.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:33

  edvardd написав:Запорожье с утра: 36,5/36,5

USD/UAH 36.2/36.5
EUR/UAH 38.6/39.1

черешня 60 :shock:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:56

  Moneta написав:
  Shaman написав:можете пояснить, что имелось ввиду по ЗВР?
у нас есть активы валютные, есть пассивы - берите чистые валютные резервы - но так и раньше было. что изменилось?

Могу :)
Допустим, Украине согласовали кредитной помощи на $1 млрд.
Его перечисляют на корсчет НБУ в американском банке. Доллары Америку не покидают, и в Украину не заходят.
Но у НБУ появились основания, чтобы напечатать обеспеченных 29 ярдов грн, и решить бюджетные проблемы (армия; пенсии; зарплаты; овгз; и т.д).
Но каким образом этот $1 ярд можно считать своим ЗВР? Ведь кредит в американском банке спишут автоматически, когда придет срок погашения. А эмитированные гривны потеряют обеспечение.

М2/ЗВР сведется к балансу в любом случае, как не играй со статистикой.

Вы пропускаете формальные этапы. деньги проходят по сложной цепочке - займ минфин, потом минфин с НБУ меняют доллары на гривну. но то таке, не суть важно.

берите ЗВР за вычетом кредита - эта цифра тоже есть.

и Вы ушли от ответа на вопрос - М2 включает в себя валютные депозиты. Вы делите валюту на валюту? нелогично :)
Shaman
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