qreaton написав:Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD.
А можете показать этот расчет?
М2/ЗВР раз в несколько лет в Украине балансируется.
Учитывая что НБУ изменил статистику, и западные кредитные средства, лежащие на американских корсчетах, считает как "свои резервы", у меня большие сомнения в правдивости их данных. Кредиты автоматически спишутся, а на эмитированная гривна останется в экономике.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 30 тра, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:можете пояснить, что имелось ввиду по ЗВР? у нас есть активы валютные, есть пассивы - берите чистые валютные резервы - но так и раньше было. что изменилось?
Могу Допустим, Украине согласовали кредитной помощи на $1 млрд. Его перечисляют на корсчет НБУ в американском банке. Доллары Америку не покидают, и в Украину не заходят. Но у НБУ появились основания, чтобы напечатать обеспеченных 29 ярдов грн, и решить бюджетные проблемы (армия; пенсии; зарплаты; овгз; и т.д). Но каким образом этот $1 ярд можно считать своим ЗВР? Ведь кредит в американском банке спишут автоматически, когда придет срок погашения. А эмитированные гривны потеряют обеспечение.
М2/ЗВР сведется к балансу в любом случае, как не играй со статистикой.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 30 тра, 2022 12:05, всього редагувалось 1 раз.
qreaton написав:Простая пропорция и арифметика, это уже сейчас курс в районе 120 UAH /USD.
А можете показать этот расчет?
М2/ЗВР раз в несколько лет в Украине балансируется.
Учитывая что НБУ изменил статистику, и западные кредитные средства, лежащие на американских корсчетах, считает как "свои резервы", у меня большие сомнения в правдивости их данных. Кредиты автоматически спишутся, а на эмитированная гривна останется в экономике.
Роскажіть як долларовий резерв можна тримати не на кор рахунку в сша, а десь на печерську ))) Може напевно через це у запареприкових ЗВР заблокували, через те що $ можна тримати лише на кор рахунках в сша. А не в білокамяній.
xio13 написав: Роскажіть як долларовий резерв можна тримати не на кор рахунку в сша, а десь на печерську ))) Може напевно через це у запареприкових ЗВР заблокували, через те що $ можна тримати лише на кор рахунках в сша. А не в білокамяній.
мова не про резерв (його зазвичай формують із надлишків валюти від експортерів) а про кредит. Ви, коли візьмете комерційний кредит в банку, витратите його на велике будівництво, зможете його щей зарахувати у "сімейний ЗВР"? а наш НБУ може. я боюсь, що він навіть валютні ОВДП зараховував.
треба дивитись графік, але методику змінили десь у 2018-2019. і тоді ЗВР стрімко полетіли з 18 до 30 ярдів у звітності.
Shaman написав:можете пояснить, что имелось ввиду по ЗВР? у нас есть активы валютные, есть пассивы - берите чистые валютные резервы - но так и раньше было. что изменилось?
Могу Допустим, Украине согласовали кредитной помощи на $1 млрд. Его перечисляют на корсчет НБУ в американском банке. Доллары Америку не покидают, и в Украину не заходят. Но у НБУ появились основания, чтобы напечатать обеспеченных 29 ярдов грн, и решить бюджетные проблемы (армия; пенсии; зарплаты; овгз; и т.д). Но каким образом этот $1 ярд можно считать своим ЗВР? Ведь кредит в американском банке спишут автоматически, когда придет срок погашения. А эмитированные гривны потеряют обеспечение.
М2/ЗВР сведется к балансу в любом случае, как не играй со статистикой.
Вы пропускаете формальные этапы. деньги проходят по сложной цепочке - займ минфин, потом минфин с НБУ меняют доллары на гривну. но то таке, не суть важно.
берите ЗВР за вычетом кредита - эта цифра тоже есть.
и Вы ушли от ответа на вопрос - М2 включает в себя валютные депозиты. Вы делите валюту на валюту? нелогично