Здають валюту для оплати турпутівок?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:42
М2/ЗВР
раз в несколько лет в Украине балансируется.
Учитывая что НБУ изменил статистику, и западные кредитные средства, лежащие на американских корсчетах, считает как "свои резервы", у меня большие сомнения в правдивости их данных. Кредиты автоматически спишутся, а на эмитированная гривна останется в экономике.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 30 тра, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:51
в М2 входят валютные депозиты, посему М2/ЗВР - некое число, которое не несет смысловой нагрузки.
можете пояснить, что имелось ввиду по ЗВР?
у нас есть активы валютные, есть пассивы - берите чистые валютные резервы - но так и раньше было. что изменилось?
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:00
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:03
Могу
Допустим, Украине согласовали кредитной помощи на $1 млрд.
Его перечисляют на корсчет НБУ в американском банке. Доллары Америку не покидают, и в Украину не заходят.
Но у НБУ появились основания, чтобы напечатать обеспеченных 29 ярдов грн, и решить бюджетные проблемы (армия; пенсии; зарплаты; овгз; и т.д).
Но каким образом этот $1 ярд можно считать своим ЗВР? Ведь кредит в американском банке спишут автоматически, когда придет срок погашения. А эмитированные гривны потеряют обеспечение.
М2/ЗВР сведется к балансу в любом случае, как не играй со статистикой.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 30 тра, 2022 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:05
Роскажіть як долларовий резерв можна тримати не на кор рахунку в сша, а десь на печерську )))
Може напевно через це у запареприкових ЗВР заблокували, через те що $ можна тримати лише на кор рахунках в сша. А не в білокамяній.
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:08
мова не про резерв (його зазвичай формують із надлишків валюти від експортерів)
а про кредит. Ви, коли візьмете комерційний кредит в банку, витратите його на велике будівництво, зможете його щей зарахувати у "сімейний ЗВР"? а наш НБУ може. я боюсь, що він навіть валютні ОВДП зараховував.
треба дивитись графік, але методику змінили десь у 2018-2019. і тоді ЗВР стрімко полетіли з 18 до 30 ярдів у звітності.
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:33
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:56
Вы пропускаете формальные этапы. деньги проходят по сложной цепочке - займ минфин, потом минфин с НБУ меняют доллары на гривну. но то таке, не суть важно.
берите ЗВР за вычетом кредита - эта цифра тоже есть.
и Вы ушли от ответа на вопрос - М2 включает в себя валютные депозиты. Вы делите валюту на валюту? нелогично
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:41
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу по объему оказался весомей, чем несколько предыдущих недель подряд. Возвращали по мелочи всю неделю.
В итоге за неделю выдача рефинанса превысила возврат на 5.106 млрд. грн. (неделей ранее возврат 0.364 млрд. грн.).
Почти вся сумма была выдана Укрэксиму. Вся остальная банковская система выглядит стабильной. Похоже на не очень явное финансирование госрасходов.
В результате операций на МБ было изъято из оборота 42.081 млрд. грн. (неделей ранее 20.129 млрд. грн.)
НБУ на прошедшей неделе облигаций правительства не покупал, как и неделей ранее. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 36.975 млрд. грн, (неделей ранее 20.493 млрд. грн,) Это на млрд. больше, чем было эмитировано в ту неделю, когда НБУ купил на 50 млрд. облигации. За 2 недели изъятие гривны из оборота превысило ту эмиссию весьма значительно. Снова можно утверждать, что государственное финансирование происходит не за счет эмиссии.
Удивительно, но когда вышли на такой результат, снова стали раздаваться панические крики о неуемной эмиссии. Я не могу утверждать, что сокращение объема гривны в обороте меня радует. Это следствие падения экономики. Но говорить о безудержной эмиссии сейчас совершенно неуместно.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 237.862 млрд. грн. (неделей ранее 241.79 млрд. грн.) Есть небольшой уменьшение, но это по-прежнему сверхликвидность.
Расходы казначейства превысили доходы на 32.296 млрд. грн. (неделей ранее 12.85 млрд. грн.) Ничего необычного.
За неделю было инкассировано 1.724 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 0.92 млрд. грн.) Компенсировали обналичку нескольких предыдущих недель. Ежедневные результаты весьма скромны.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,50;
Продал – 1431,61.
Объем продажи существенно выше обычного. Всплеск наблюдался в понедельник и вторник, после этого объемы нормализовались. Думаю, что пугаться увеличения объемов интервенций преждевременно - пока это похоже на локальный всплеск, какой мы наблюдали пару недель назад при выкупе облигаций. Да и сообщений о иностранных вливаниях стало больше.
Извините, но Ваши сомнения обусловлены исключительно недостатком знаний.
Методика учета резервов есть на сайте НБУ. НБУ ничего не менял.
Любые средства в любой валюте учитываются на коррсчетах в центробанке страны, эмитировавшей эту валюту. При этом абсолютно не важно, кредитные это средства или свои - они поступили на счета. Да, нам сейчас дают много денег как в виде кредитов, так и в виде грантов, что критически необходимо, но связывать это с технологией учета безналичных денег на счетах совершенно некорректно. Автоматическое списание кредитов не практикуется - эта ситуация еще менее вероятна, чем блокирование собственных средств, которое иногда применяется в качестве санкций.
Ваши деньги на зарплатной карточке, если проследить цепочку, тоже окажутся лежащими на коррсчетах в НБУ.
|