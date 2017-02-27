mongolDnepr написав:

Читаю форум с 2008 года, наконец-то решил зарегистрироваться. На прошлой неделе был очень серьезный движ и рост курса наличного доллара. Хочу поделиться со спильнотой одним наблюдением.А почему никто не учитывает наплюв наличной гривни с оккупированных территорий. Сегодня общался с родней из Дыры, Донецк. Так вот, у них сейчас в магазинах ценники в грн и фуфлях, курс 1/2. А дней 10 назад, курс был 1/2,5. Пару недель назад орки объявили, что курс во всех магазинах упадет и станет 1 к 2. Так вот, по словам родни, в бывшем Эрике, сейчас у дырявых он называется Галактика, творилось что-то невероятное. Хомяки скидывали грн и тарифом все, что только можно. Выплывает вопрос: получается у дырявых есть каналы завоза гривневоц наличности на неоккупированную территорию? Кто, что думает? Через каких это происходит? И это явно может влиять на спрос на наличный доллар.