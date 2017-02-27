mongolDnepr написав:Читаю форум с 2008 года, наконец-то решил зарегистрироваться. На прошлой неделе был очень серьезный движ и рост курса наличного доллара. Хочу поделиться со спильнотой одним наблюдением.А почему никто не учитывает наплюв наличной гривни с оккупированных территорий. Сегодня общался с родней из Дыры, Донецк. Так вот, у них сейчас в магазинах ценники в грн и фуфлях, курс 1/2. А дней 10 назад, курс был 1/2,5. Пару недель назад орки объявили, что курс во всех магазинах упадет и станет 1 к 2. Так вот, по словам родни, в бывшем Эрике, сейчас у дырявых он называется Галактика, творилось что-то невероятное. Хомяки скидывали грн и тарифом все, что только можно. Выплывает вопрос: получается у дырявых есть каналы завоза гривневоц наличности на неоккупированную территорию? Кто, что думает? Через каких это происходит? И это явно может влиять на спрос на наличный доллар.
Волонтеры ездят, возят гуманитарку. Под панелью можно провести грн
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............30.05.2022..........31.05.2022 дата розрахунку..............27.05.2022...........30.05.2022 Євро.................................31,3203................31,5031...+0.58% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0768 (вчера 1.0706).
Индекс доллара DXY в 15-00 101.45 (вчера 101.81) Падение продолжается.