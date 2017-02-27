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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9544954595469547>
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:46

Рынок

  mongolDnepr написав:Читаю форум с 2008 года, наконец-то решил зарегистрироваться. На прошлой неделе был очень серьезный движ и рост курса наличного доллара. Хочу поделиться со спильнотой одним наблюдением.А почему никто не учитывает наплюв наличной гривни с оккупированных территорий. Сегодня общался с родней из Дыры, Донецк. Так вот, у них сейчас в магазинах ценники в грн и фуфлях, курс 1/2. А дней 10 назад, курс был 1/2,5. Пару недель назад орки объявили, что курс во всех магазинах упадет и станет 1 к 2. Так вот, по словам родни, в бывшем Эрике, сейчас у дырявых он называется Галактика, творилось что-то невероятное. Хомяки скидывали грн и тарифом все, что только можно. Выплывает вопрос: получается у дырявых есть каналы завоза гривневоц наличности на неоккупированную территорию? Кто, что думает? Через каких это происходит? И это явно может влиять на спрос на наличный доллар.

Волонтеры ездят, возят гуманитарку. Под панелью можно провести грн
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:01

  edvardd написав:Запорожье с утра: 36,5/36,5
USD/UAH 36.2/36.5
EUR/UAH 38.6/39.1

черешня 60 :shock:


60$/кг?
Чи 60грн/кг - так рiк-два тому дорожча була.....
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Пон 30 тра, 2022 14:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:02

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье с утра: 36,5/36,5

USD/UAH 36.2/36.5
EUR/UAH 38.6/39.1

USD/UAH 36.1/36.4
EUR/UAH 38.5/39
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............30.05.2022..........31.05.2022
дата розрахунку..............27.05.2022...........30.05.2022
Євро.................................31,3203................31,5031...+0.58%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0768 (вчера 1.0706).

Индекс доллара DXY в 15-00 101.45 (вчера 101.81)
Падение продолжается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как и предвиделось, падаем. Евро на продажу 38.40, в пятницу брал по 38.70. Львов.
Но обольщаться думаю не стоит, всего лишь мимолетный разворот.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:52

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье с утра: 36,5/36,5

USD/UAH 36.2/36.5
EUR/UAH 38.6/39.1

USD/UAH 36.1/36.4
EUR/UAH 38.5/39

USD/UAH 35.9/36.2
EUR/UAH 38.4/38.9
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:52

  odessit2007 написав:36.00/36.50-37.00
Львів
9-00
USD 35.60 / 36.30
EUR 37.60 / 38.60

14-00
USD 35.70 / 36.20
EUR 37.90 / 38.50
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кривбасс
USD 35.90 36.40
EUR 38.50 38.90
aleks123
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:30

  aleks123 написав:Кривбасс
USD 35.90 36.40
EUR 38.50 38.90
Продал немного через аукцион по 36,50,
откупил в ТАСе по 36,00...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что ДС совсем нас покинул?
Или где-то пишет еще зеленые простыни?
Востаннє редагувалось aleks123 в Пон 30 тра, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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