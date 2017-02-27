Сибарит написав:

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу по объему оказался весомей, чем несколько предыдущих недель подряд. Возвращали по мелочи всю неделю.В итоге за неделю выдача рефинанса превысила возврат намлрд. грн. (неделей ранее возврат 0.364 млрд. грн.).Почти вся сумма была выдана Укрэксиму. Вся остальная банковская система выглядит стабильной. Похоже на не очень явное финансирование госрасходов.В результате операций на МБ было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 20.129 млрд. грн.)НБУ на прошедшей неделе облигаций правительства не покупал, как и неделей ранее. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 20.493 млрд. грн,) Это на млрд. больше, чем было эмитировано в ту неделю, когда НБУ купил на 50 млрд. облигации. За 2 недели изъятие гривны из оборота превысило ту эмиссию весьма значительно. Снова можно утверждать, что государственное финансирование происходит не за счет эмиссии.Удивительно, но когда вышли на такой результат, снова стали раздаваться панические крики о неуемной эмиссии. Я не могу утверждать, что сокращение объема гривны в обороте меня радует. Это следствие падения экономики. Но говорить о безудержной эмиссии сейчас совершенно неуместно.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 241.79 млрд. грн.) Есть небольшой уменьшение, но это по-прежнему сверхликвидность.Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 12.85 млрд. грн.) Ничего необычного.За неделю было инкассированомлрд. грн. (неделей ранее обналичено 0.92 млрд. грн.) Компенсировали обналичку нескольких предыдущих недель. Ежедневные результаты весьма скромны.НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 7,50;Продал – 1431,61.Объем продажи существенно выше обычного. Всплеск наблюдался в понедельник и вторник, после этого объемы нормализовались. Думаю, что пугаться увеличения объемов интервенций преждевременно - пока это похоже на локальный всплеск, какой мы наблюдали пару недель назад при выкупе облигаций. Да и сообщений о иностранных вливаниях стало больше....