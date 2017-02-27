mongolDnepr написав:Читаю форум с 2008 года, наконец-то решил зарегистрироваться. На прошлой неделе был очень серьезный движ и рост курса наличного доллара. Хочу поделиться со спильнотой одним наблюдением.А почему никто не учитывает наплюв наличной гривни с оккупированных территорий. Сегодня общался с родней из Дыры, Донецк. Так вот, у них сейчас в магазинах ценники в грн и фуфлях, курс 1/2. А дней 10 назад, курс был 1/2,5. Пару недель назад орки объявили, что курс во всех магазинах упадет и станет 1 к 2. Так вот, по словам родни, в бывшем Эрике, сейчас у дырявых он называется Галактика, творилось что-то невероятное. Хомяки скидывали грн и тарифом все, что только можно. Выплывает вопрос: получается у дырявых есть каналы завоза гривневоц наличности на неоккупированную территорию? Кто, что думает? Через каких это происходит? И это явно может влиять на спрос на наличный доллар.
Волонтеры ездят, возят гуманитарку. Под панелью можно провести грн
какие волонтеры в донецк... гривна там от пенсов и отконтрабаса.Пенсов там больше миллионов которым мы платим 8 лет пенсию. То что кантрабас возился туда тоже не за ОВГЗ же
Сибарит написав:На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу по объему оказался весомей, чем несколько предыдущих недель подряд. Возвращали по мелочи всю неделю. В итоге за неделю выдача рефинанса превысила возврат на 5.106 млрд. грн. (неделей ранее возврат 0.364 млрд. грн.). Почти вся сумма была выдана Укрэксиму. Вся остальная банковская система выглядит стабильной. Похоже на не очень явное финансирование госрасходов.
В результате операций на МБ было изъято из оборота 42.081 млрд. грн. (неделей ранее 20.129 млрд. грн.)
НБУ на прошедшей неделе облигаций правительства не покупал, как и неделей ранее. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 36.975 млрд. грн, (неделей ранее 20.493 млрд. грн,) Это на млрд. больше, чем было эмитировано в ту неделю, когда НБУ купил на 50 млрд. облигации. За 2 недели изъятие гривны из оборота превысило ту эмиссию весьма значительно. Снова можно утверждать, что государственное финансирование происходит не за счет эмиссии. Удивительно, но когда вышли на такой результат, снова стали раздаваться панические крики о неуемной эмиссии. Я не могу утверждать, что сокращение объема гривны в обороте меня радует. Это следствие падения экономики. Но говорить о безудержной эмиссии сейчас совершенно неуместно.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 237.862 млрд. грн. (неделей ранее 241.79 млрд. грн.) Есть небольшой уменьшение, но это по-прежнему сверхликвидность.
Расходы казначейства превысили доходы на 32.296 млрд. грн. (неделей ранее 12.85 млрд. грн.) Ничего необычного.
За неделю было инкассировано 1.724 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 0.92 млрд. грн.) Компенсировали обналичку нескольких предыдущих недель. Ежедневные результаты весьма скромны.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт. Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 7,50; Продал – 1431,61. Объем продажи существенно выше обычного. Всплеск наблюдался в понедельник и вторник, после этого объемы нормализовались. Думаю, что пугаться увеличения объемов интервенций преждевременно - пока это похоже на локальный всплеск, какой мы наблюдали пару недель назад при выкупе облигаций. Да и сообщений о иностранных вливаниях стало больше. ...
буду добавляться к Вам такое превышение расходов казначейства над доходами говорит о том, что закрываем дефицит бюджета за счет внешних займов (поскольку эмиссию и ОВГЗ исключили).
по поводу межбанка - у меня возник один вопрос. у нас сейчас такой перекос на межбанке, потому что большое отрицательное сальдо по внешнеэкономической деятельности или потому что экспортеры перестали заводить/продавать валюту?
Shaman написав:такое превышение расходов казначейства над доходами говорит о том, что закрываем дефицит бюджета за счет внешних займов (поскольку эмиссию и ОВГЗ исключили).
Этого, в общем-то, никто и не скрывает. Займы и гранты - других вариантов нет.
Shaman написав:по поводу межбанка - у меня возник один вопрос. у нас сейчас такой перекос на межбанке, потому что большое отрицательное сальдо по внешнеэкономической деятельности или потому что экспортеры перестали заводить/продавать валюту?
Перекос - следствие сокращения экспорта. Сокращение реально большое как за счет остановленных производств, так и за счет логистических проблем. Возможно, кто-то валюту и придерживает. Определить масштабы этого явления я не возьмусь, но они явно меньше сокращения, связанного с реальными проблемами. Понимаю, к чему клоните, но отвязка курса эффекта не даст - на росте будут еще больше придерживать. При фиксированном курсе нет надежды вскоре продать дороже. Вряд ли серьезные экспортеры ориентируются на наличный курс. Им от него ни холодно, ни жарко.
Shaman написав:такое превышение расходов казначейства над доходами говорит о том, что закрываем дефицит бюджета за счет внешних займов (поскольку эмиссию и ОВГЗ исключили).
Этого, в общем-то, никто и не скрывает. Займы и гранты - других вариантов нет.
Shaman написав:по поводу межбанка - у меня возник один вопрос. у нас сейчас такой перекос на межбанке, потому что большое отрицательное сальдо по внешнеэкономической деятельности или потому что экспортеры перестали заводить/продавать валюту?
Перекос - следствие сокращения экспорта. Сокращение реально большое как за счет остановленных производств, так и за счет логистических проблем. Возможно, кто-то валюту и придерживает. Определить масштабы этого явления я не возьмусь, но они явно меньше сокращения, связанного с реальными проблемами. Понимаю, к чему клоните, но отвязка курса эффекта не даст - на росте будут еще больше придерживать. При фиксированном курсе нет надежды вскоре продать дороже. Вряд ли серьезные экспортеры ориентируются на наличный курс. Им от него ни холодно, ни жарко.
когда будут данные НБУ по внешнеэкономической деятельности, ответ мы увидим - по итогам марта и экспорт, и импорт припали сопоставимо.
экспортеры страдают от того, что цена на сырье и материалы растет. при фиксированном курсе долларовая себестоимость резко увеличивается.
и честно говоря, не очень понимаю, какой эффект от фиксации курса. судя по росту цен, продавцы заложили реальный курс доллара. так что может имеет смысл держать фиксированным курс, но надо потихоньку повышать.
а так немного на популизм похоже. и опять же, когда разные курсы всегда появляется возможность допзаработка для "своих".
Shaman написав:когда будут данные НБУ по внешнеэкономической деятельности, ответ мы увидим - по итогам марта и экспорт, и импорт припали сопоставимо.
экспортеры страдают от того, что цена на сырье и материалы растет. при фиксированном курсе долларовая себестоимость резко увеличивается.
и честно говоря, не очень понимаю, какой эффект от фиксации курса. судя по росту цен, продавцы заложили реальный курс доллара. так что может имеет смысл держать фиксированным курс, но надо потихоньку повышать.
а так немного на популизм похоже. и опять же, когда разные курсы всегда появляется возможность допзаработка для "своих".
Из того, что я наблюдаю у нас - стараются минимизировать ввод валюты в Украину, т.к. нет рыночного курса. До войны было ограничение 360 дней и для многих экспортных контрактов срок возврата выручки не настал. Соответственно, заводится валюта только для обслуживания минимальных текущих потребностей, фиксированных расходов, старых долгов и т.д. Банки ролят старые кредиты, новой закупки не происходит, соответственно, много денег не нужно.