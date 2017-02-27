Додано: Пон 30 тра, 2022 19:55

Shaman написав: экспортеры страдают от того, что цена на сырье и материалы растет. при фиксированном курсе долларовая себестоимость резко увеличивается.



и честно говоря, не очень понимаю, какой эффект от фиксации курса. судя по росту цен, продавцы заложили реальный курс доллара. так что может имеет смысл держать фиксированным курс, но надо потихоньку повышать.



а так немного на популизм похоже. и опять же, когда разные курсы всегда появляется возможность допзаработка для "своих". экспортеры страдают от того, что цена на сырье и материалы растет. при фиксированном курсе долларовая себестоимость резко увеличивается.и честно говоря, не очень понимаю, какой эффект от фиксации курса. судя по росту цен, продавцы заложили реальный курс доллара. так что может имеет смысл держать фиксированным курс, но надо потихоньку повышать.а так немного на популизм похоже. и опять же, когда разные курсы всегда появляется возможность допзаработка для "своих".

Экспортеры страдают от разрушенных производственных мощностей и перекрытых каналов доставки. Никакими монетарными методами это не компенсировать. А коль результата приемлемого добиться не получится, приходится их интересами жертвовать. И уж тем более не стоит обращать внимание на "крупных экспортеров", которые валютную выручку перегоняют через гривну в наличную валюту. Именно от них сейчас стоит больше всего воя и требований сделать так, чтобы на них война не повлияла.Сейчас в приоритете импорт, позволяющий хоть как-то выживать. Кстати, импортировать теперь приходится даже то, что раньше экспортировали, это тоже нарушает баланс. Вот им фиксированный курс и помогает - цена закупки в гривне получается меньше. Баланс выправляется за счет внешних поступлений. Без них мы просто не выстоим.Ваши рассуждения справедливы для рыночной экономики, но в военной экономике это не работает.Даже возможность "допзаработка" - это не повод отказаться от обеспечения самым необходимым. Да и возможности такие весьма ограничены, т.к. переток между наличным и безналичным рынком перекрыт чуть менее, чем полностью. Это не второй курс, а недоразумение на тонком рынке, который не имеет отношение к реальной экономике. При этом как ни повышай безналичный курс, наличный будет все равно бежать впереди, поскольку возможность доставлять свежие бумажки от этого не появится. С ценами ситуация аналогична - если курс будет расти, продавцы будут закладывать еще большие риски.