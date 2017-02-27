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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 тра, 2022 19:33
Moneta написав:
Допустим, Украине согласовали кредитной помощи на $1 млрд.
Его перечисляют на корсчет НБУ в американском банке. Доллары Америку не покидают, и в Украину не заходят.
Но у НБУ появились основания, чтобы напечатать обеспеченных 29 ярдов грн, и решить бюджетные проблемы (армия; пенсии; зарплаты; овгз; и т.д).
Но каким образом этот $1 ярд можно считать своим ЗВР? Ведь кредит в американском банке спишут автоматически, когда придет срок погашения
.
А каким образом его можно вообще считать кредитной помощью? Поясните
С таким же успехом можно просто напечатать 29 ярдов.
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 30 тра, 2022 19:55
Shaman написав:
экспортеры страдают от того, что цена на сырье и материалы растет. при фиксированном курсе долларовая себестоимость резко увеличивается.
и честно говоря, не очень понимаю, какой эффект от фиксации курса. судя по росту цен, продавцы заложили реальный курс доллара. так что может имеет смысл держать фиксированным курс, но надо потихоньку повышать.
а так немного на популизм похоже. и опять же, когда разные курсы всегда появляется возможность допзаработка для "своих".
Экспортеры страдают от разрушенных производственных мощностей и перекрытых каналов доставки. Никакими монетарными методами это не компенсировать. А коль результата приемлемого добиться не получится, приходится их интересами жертвовать. И уж тем более не стоит обращать внимание на "крупных экспортеров", которые валютную выручку перегоняют через гривну в наличную валюту. Именно от них сейчас стоит больше всего воя и требований сделать так, чтобы на них война не повлияла.
Сейчас в приоритете импорт, позволяющий хоть как-то выживать. Кстати, импортировать теперь приходится даже то, что раньше экспортировали, это тоже нарушает баланс. Вот им фиксированный курс и помогает - цена закупки в гривне получается меньше. Баланс выправляется за счет внешних поступлений. Без них мы просто не выстоим.
Ваши рассуждения справедливы для рыночной экономики, но в военной экономике это не работает.
Даже возможность "допзаработка" - это не повод отказаться от обеспечения самым необходимым. Да и возможности такие весьма ограничены, т.к. переток между наличным и безналичным рынком перекрыт чуть менее, чем полностью. Это не второй курс, а недоразумение на тонком рынке, который не имеет отношение к реальной экономике. При этом как ни повышай безналичный курс, наличный будет все равно бежать впереди, поскольку возможность доставлять свежие бумажки от этого не появится. С ценами ситуация аналогична - если курс будет расти, продавцы будут закладывать еще большие риски.
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Сибарит
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Додано: Пон 30 тра, 2022 20:26
Сибарит написав: Shaman написав:
экспортеры страдают от того, что цена на сырье и материалы растет. при фиксированном курсе долларовая себестоимость резко увеличивается.
и честно говоря, не очень понимаю, какой эффект от фиксации курса. судя по росту цен, продавцы заложили реальный курс доллара. так что может имеет смысл держать фиксированным курс, но надо потихоньку повышать.
а так немного на популизм похоже. и опять же, когда разные курсы всегда появляется возможность допзаработка для "своих".
Экспортеры страдают от разрушенных производственных мощностей и перекрытых каналов доставки. Никакими монетарными методами это не компенсировать. А коль результата приемлемого добиться не получится, приходится их интересами жертвовать. И уж тем более не стоит обращать внимание на "крупных экспортеров", которые валютную выручку перегоняют через гривну в наличную валюту. Именно от них сейчас стоит больше всего воя и требований сделать так, чтобы на них война не повлияла.
Сейчас в приоритете импорт, позволяющий хоть как-то выживать. Кстати, импортировать теперь приходится даже то, что раньше экспортировали, это тоже нарушает баланс. Вот им фиксированный курс и помогает - цена закупки в гривне получается меньше. Баланс выправляется за счет внешних поступлений. Без них мы просто не выстоим.
Ваши рассуждения справедливы для рыночной экономики, но в военной экономике это не работает.
Даже возможность "допзаработка" - это не повод отказаться от обеспечения самым необходимым. Да и возможности такие весьма ограничены, т.к. переток между наличным и безналичным рынком перекрыт чуть менее, чем полностью. Это не второй курс, а недоразумение на тонком рынке, который не имеет отношение к реальной экономике. При этом как ни повышай безналичный курс, наличный будет все равно бежать впереди, поскольку возможность доставлять свежие бумажки от этого не появится. С ценами ситуация аналогична - если курс будет расти, продавцы будут закладывать еще большие риски.
Вот только дешевая валюта честно отобранная и из звр - импорту идёт на алкоголь, шкуры буйвола, игровые приставки и участия в мебельных выставках. Ставить такой импорт приоритетной експортеров это добивать выживших в угоду своим и желающим пошиковать, кстати от «крупных експортеров» завод валюты уже обвалился на треть и это только начало тренда, хотя количество проектов сократилось не более чем на 5%, а кроме них есть и те кто вагонами вывозит товары и их тоже помимо дорогущей логистики добивают ещё и курсом
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gonzo
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Додано: Пон 30 тра, 2022 21:00
knoppixx написав:
Сьогодні на окупованій території рашисти вимкнули український зв'язок. Запустили рашистського мобільного оператора
В новостях пишут в Мелитополе отключили Киевстар.
А если переключиться в национальный роуминг на Водафон или Лайф, работает ?
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