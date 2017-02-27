Shaman написав:экспортеры страдают от того, что цена на сырье и материалы растет. при фиксированном курсе долларовая себестоимость резко увеличивается.
и честно говоря, не очень понимаю, какой эффект от фиксации курса. судя по росту цен, продавцы заложили реальный курс доллара. так что может имеет смысл держать фиксированным курс, но надо потихоньку повышать.
а так немного на популизм похоже. и опять же, когда разные курсы всегда появляется возможность допзаработка для "своих".
Экспортеры страдают от разрушенных производственных мощностей и перекрытых каналов доставки. Никакими монетарными методами это не компенсировать. А коль результата приемлемого добиться не получится, приходится их интересами жертвовать. И уж тем более не стоит обращать внимание на "крупных экспортеров", которые валютную выручку перегоняют через гривну в наличную валюту. Именно от них сейчас стоит больше всего воя и требований сделать так, чтобы на них война не повлияла. Сейчас в приоритете импорт, позволяющий хоть как-то выживать. Кстати, импортировать теперь приходится даже то, что раньше экспортировали, это тоже нарушает баланс. Вот им фиксированный курс и помогает - цена закупки в гривне получается меньше. Баланс выправляется за счет внешних поступлений. Без них мы просто не выстоим. Ваши рассуждения справедливы для рыночной экономики, но в военной экономике это не работает. Даже возможность "допзаработка" - это не повод отказаться от обеспечения самым необходимым. Да и возможности такие весьма ограничены, т.к. переток между наличным и безналичным рынком перекрыт чуть менее, чем полностью. Это не второй курс, а недоразумение на тонком рынке, который не имеет отношение к реальной экономике. При этом как ни повышай безналичный курс, наличный будет все равно бежать впереди, поскольку возможность доставлять свежие бумажки от этого не появится. С ценами ситуация аналогична - если курс будет расти, продавцы будут закладывать еще большие риски.
Вот только дешевая валюта честно отобранная и из звр - импорту идёт на алкоголь, шкуры буйвола, игровые приставки и участия в мебельных выставках. Ставить такой импорт приоритетной експортеров это добивать выживших в угоду своим и желающим пошиковать, кстати от «крупных експортеров» завод валюты уже обвалился на треть и это только начало тренда, хотя количество проектов сократилось не более чем на 5%, а кроме них есть и те кто вагонами вывозит товары и их тоже помимо дорогущей логистики добивают ещё и курсом
Shaman написав:когда будут данные НБУ по внешнеэкономической деятельности, ответ мы увидим - по итогам марта и экспорт, и импорт припали сопоставимо.
экспортеры страдают от того, что цена на сырье и материалы растет. при фиксированном курсе долларовая себестоимость резко увеличивается.
и честно говоря, не очень понимаю, какой эффект от фиксации курса. судя по росту цен, продавцы заложили реальный курс доллара. так что может имеет смысл держать фиксированным курс, но надо потихоньку повышать.
а так немного на популизм похоже. и опять же, когда разные курсы всегда появляется возможность допзаработка для "своих".
Из того, что я наблюдаю у нас - стараются минимизировать ввод валюты в Украину, т.к. нет рыночного курса. До войны было ограничение 360 дней и для многих экспортных контрактов срок возврата выручки не настал. Соответственно, заводится валюта только для обслуживания минимальных текущих потребностей, фиксированных расходов, старых долгов и т.д. Банки ролят старые кредиты, новой закупки не происходит, соответственно, много денег не нужно.
К этому объяснению есть много вопросов: -- ок, безнал не заводят, но на сером нале все так же продолжают торговать -- пусть и с приноса. Т.е. паралельный курс всеравно растет... -- ок, безнал банкам не нужен -- ну так они, в таком случае у экспортеров ничего покупать и не будут -- т.е. никаких проблем и нет вроде как. -- валюта нужна только на "критический импорт"? -- ну так этот курс и держите...
Т.е. реально/по факту НБУ с непонятной целью дает навариться "серым" обменкам...
мовчун написав:Підкажіть, як знати (чи розрахувати),по якому курсу спишеться гривня, якщо в польському банкоматі знімати злоті з гривневої карти Ощадбанку?
Смотрите курс злотого к доллару платежной системы, и курс доллара к гривне для карточных операций вашего банка и накиньте туда еще 1-2% сверху за конвертации + 1-2% за снятие. Условные 500 злотых выйдут похоже в 117 долларов, а это минимум 3750 грн. Я бы расчитывал на сумму в 3900-4000 грн за 500 злотых.
Когда-то, лет с десяток назад, один человек дал книжонку "Национализация рубля: путь к свободе России". Я обычно не читаю пропагандистской литературы, но с этим человеком нужно было через время продолжить один, важный для меня, деловой разговор, а сказать что не прочел данную им книгу было бы дурным тоном. Короче говоря - ознакомился. Тогда мне и в голову придти не могло, что кто-то решит претворить в жизнь этот сюреализм. Я был наивен....