Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 тра, 2022 12:17
Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46
Додано: Вів 31 тра, 2022 12:33
2 обменки на расстоянии 150м
35,2-36,0
и
35,9-36,30
Сабанський провулок 3
35,6-35,8
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 31 тра, 2022 12:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 31 тра, 2022 12:48
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