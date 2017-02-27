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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9546954795489549
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:17

  мовчун написав:Підкажіть, як знати (чи розрахувати),по якому курсу спишеться гривня, якщо в польському банкоматі знімати злоті з гривневої карти Ощадбанку?
Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46
DrVadson
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:33

  odessit2007 написав:35.50-35.60/36.05-36.10


2 обменки на расстоянии 150м

35,2-36,0
и
35,9-36,30

Сабанський провулок 3

35,6-35,8
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 31 тра, 2022 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:48

  мовчун написав:Підкажіть, як знати (чи розрахувати),по якому курсу спишеться гривня, якщо в польському банкоматі знімати злоті з гривневої карти Ощадбанку?

1,5% + 35 грн - комиссия + 1% - конвертация . не проверял.
pilker
 
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