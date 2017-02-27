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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 тра, 2022 12:17
мовчун написав:
Підкажіть, як знати (чи розрахувати),по якому курсу спишеться гривня, якщо в польському банкоматі знімати злоті з гривневої карти Ощадбанку?
Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46
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Додано: Вів 31 тра, 2022 12:33
odessit2007 написав:
35.50-35.60/36.05-36.10
2 обменки на расстоянии 150м
35,2-36,0
и
35,9-36,30
Сабанський провулок 3
35,6-35,8
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 31 тра, 2022 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 12:48
мовчун написав:
Підкажіть, як знати (чи розрахувати),по якому курсу спишеться гривня, якщо в польському банкоматі знімати злоті з гривневої карти Ощадбанку?
1,5% + 35 грн - комиссия + 1% - конвертация . не проверял.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:22
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.80 36.10
🇪🇺EUR 38.30 38.70
🇺🇸USD 35.75 36.00
🇪🇺EUR 38.20 38.60
Львів
9-00
USD 35.50 / 36.00
EUR 37.90 / 38.30
14-00
USD 35.30 / 35.80
EUR 37.70 / 38.20
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:30
prodigy написав: odessit2007 написав:
35.50-35.60/36.05-36.10
2 обменки на расстоянии 150м
35,2-36,0
и35,9-36,30
Сабанський провулок 3
35,6-35,8
а где 35.9 - 36.3 по состоянию на 13:00-13:30 (к моменту вашего сообщения) ?
в 10:00 - 11:00 по 35.9 уже продавали (сейчас +-
так же)
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Додано: Вів 31 тра, 2022 15:01
budivelnik написав: edvardd написав: edvardd написав:
Львів
9-00
USD 35.50 / 36.00
EUR 37.90 / 38.30
14-00
USD 35.30 / 35.80
EUR 37.70 / 38.20
Евро уже 37.5 / 38.10
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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