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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9547954895499550>
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:17

  мовчун написав:Підкажіть, як знати (чи розрахувати),по якому курсу спишеться гривня, якщо в польському банкоматі знімати злоті з гривневої карти Ощадбанку?
Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46
DrVadson
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:33

  odessit2007 написав:35.50-35.60/36.05-36.10


2 обменки на расстоянии 150м

35,2-36,0
и
35,9-36,30

Сабанський провулок 3

35,6-35,8
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 31 тра, 2022 12:50, всього редагувалось 2 разів.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:48

  мовчун написав:Підкажіть, як знати (чи розрахувати),по якому курсу спишеться гривня, якщо в польському банкоматі знімати злоті з гривневої карти Ощадбанку?

1,5% + 35 грн - комиссия + 1% - конвертация . не проверял.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:22

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.80 36.10
🇪🇺EUR 38.30 38.70
🇺🇸USD 35.75 36.00
🇪🇺EUR 38.20 38.60
Львів
9-00
USD 35.50 / 36.00
EUR 37.90 / 38.30
14-00
USD 35.30 / 35.80
EUR 37.70 / 38.20
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:30

  prodigy написав:
  odessit2007 написав:35.50-35.60/36.05-36.10


2 обменки на расстоянии 150м

35,2-36,0
и
35,9-36,30

Сабанський провулок 3

35,6-35,8


а где 35.9 - 36.3 по состоянию на 13:00-13:30 (к моменту вашего сообщения) ?
в 10:00 - 11:00 по 35.9 уже продавали (сейчас +- так же)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:01

  budivelnik написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Львів
9-00
USD 35.50 / 36.00
EUR 37.90 / 38.30
14-00
USD 35.30 / 35.80
EUR 37.70 / 38.20

Евро уже 37.5 / 38.10 :!:
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:18

На чому літимо вниз, хтось зна?

Київ біля мене Дол 35,45/35,75 Євро 37,70/38,35
В міняйлі є й нижчі курси
Востаннє редагувалось Илата Наволач в Вів 31 тра, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:36

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.80 36.10
🇪🇺EUR 38.30 38.70

🇺🇸USD 35.75 36.00
🇪🇺EUR 38.20 38.60

🇺🇸USD 35.50 35.85
🇪🇺EUR 38.10 38.60
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:55

  DrVadson написав:
  мовчун написав:Підкажіть, як знати (чи розрахувати),по якому курсу спишеться гривня, якщо в польському банкоматі знімати злоті з гривневої карти Ощадбанку?
Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46


вчера тоже в Euronet без комиссии было, знакомый снимал
aleks123
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:58

  Олежан написав:
  aleks123 написав:А что ДС совсем нас покинул?
Или где-то пишет еще зеленые простыни? :D

он давно покинул нас
RIP


что реально д. Саша ушел в мир иной?
или только форум этот покинул?
aleks123
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