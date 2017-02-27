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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:05
Илата Наволач написав:
На чому літимо вниз, хтось зна?
Київ біля мене Дол 35,45/35,75 Євро 37,70/38,35
В міняйлі є й нижчі курси
Дед Байден передает ракеты на 300 км
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alfredhaos
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Додано: Вів 31 тра, 2022 16:06
aleks123 написав: Олежан написав: aleks123 написав:
А что ДС совсем нас покинул?
Или где-то пишет еще зеленые простыни?
он давно покинул нас
RIP
что реально д. Саша ушел в мир иной?
или только форум этот покинул?
Уж пару лет как...
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 31 тра, 2022 16:19
что реально д. Саша ушел в мир иной?
или только форум этот покинул?
Уж пару лет как...[/quote][/quote]
очень жаль
хороший был человек и аналитик, Царствие Небесное ему
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aleks123
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Додано: Вів 31 тра, 2022 16:21
Кривбасс
вчера днем
USD 35.90 36.40
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aleks123
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Додано: Вів 31 тра, 2022 16:33
sergey_sryvkin
А кто знает что случилось, был такой аккаунт Адам Смит и здесь и в твиттере писал хорошую аналитику?
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sowhat
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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