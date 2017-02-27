Дед Байден передает ракеты на 300 км
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:05
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:06
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:19
что реально д. Саша ушел в мир иной?
или только форум этот покинул?
Уж пару лет как...[/quote][/quote]
очень жаль
хороший был человек и аналитик, Царствие Небесное ему
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кривбасс
вчера днем
USD 35.90 36.40
EUR 38.50 38.90
сегодня
USD 35.40 36.70
EUR 37.80 38.40
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:33
sergey_sryvkin
А кто знает что случилось, был такой аккаунт Адам Смит и здесь и в твиттере писал хорошую аналитику?
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:46
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:52
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............31.05.2022..........01.06.2022
дата розрахунку..............30.05.2022...........31.05.2022
Євро.................................31,5031................31,3364...-0.53%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0712 (вчера 1.0768).
Индекс доллара DXY в 15-00 101.89 (вчера 101.45)
После затяжного снижения доллар снова пытается смотреть вверх.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 31 травня 2022 року, до державного бюджету
залучено 3 097 561 670,83 грн (за курсом НБУ).
- до 27.07.2022 (56 дней) - 9.5% - 346 318 841,84 грн;
- до 10.08.2022 (70 дней) - 9.5% - 540 390 313,74 грн;
- до 11.01.2023 (224 дня) - 10% - 1 686 589 822,74 грн;
- до 25.10.2023 (511 дней) - 11.5% - 61 313 712,98 грн;
- до 27.04.2023 (330 дней) - 3.7% - $15 824 664,57.
Удовлетворены все заявки, которых оказалось достаточно много, несмотря на достаточно скромный объем размещения.
Сегодняшний аукцион примечателен тем, что были предложены облигации сразу двух выпусков на срок около 2 месяцев.
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