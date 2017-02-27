RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9547954895499550
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:05

  Илата Наволач написав:На чому літимо вниз, хтось зна?

Київ біля мене Дол 35,45/35,75 Євро 37,70/38,35
В міняйлі є й нижчі курси

Дед Байден передает ракеты на 300 км :lol:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 19.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:06

  aleks123 написав:
  Олежан написав:
  aleks123 написав:А что ДС совсем нас покинул?
Или где-то пишет еще зеленые простыни? :D

он давно покинул нас
RIP


что реально д. Саша ушел в мир иной?
или только форум этот покинул?

Уж пару лет как...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 994
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:19

что реально д. Саша ушел в мир иной?
или только форум этот покинул?

Уж пару лет как...[/quote][/quote]

очень жаль :cry:
хороший был человек и аналитик, Царствие Небесное ему
aleks123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 29.11.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кривбасс
вчера днем
USD 35.90 36.40
EUR 38.50 38.90

сегодня
USD 35.40 36.70
EUR 37.80 38.40
aleks123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 29.11.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:33

sergey_sryvkin
А кто знает что случилось, был такой аккаунт Адам Смит и здесь и в твиттере писал хорошую аналитику?
sowhat
 
Повідомлень: 24
З нами з: 09.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  aleks123 написав:Кривбасс
вчера днем
USD 35.90 36.40
EUR 38.50 38.90

сегодня
USD 35.40 36.70
EUR 37.80 38.40


друкарська помилка?
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:46

  sowhat написав:sergey_sryvkin
А кто знает что случилось, был такой аккаунт Адам Смит и здесь и в твиттере писал хорошую аналитику?

то були різні люди
greenozon
 
Повідомлень: 13527
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:52

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............31.05.2022..........01.06.2022
дата розрахунку..............30.05.2022...........31.05.2022
Євро.................................31,5031................31,3364...-0.53%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0712 (вчера 1.0768).

Индекс доллара DXY в 15-00 101.89 (вчера 101.45)
После затяжного снижения доллар снова пытается смотреть вверх.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 31 травня 2022 року, до державного бюджету
залучено 3 097 561 670,83 грн (за курсом НБУ).
- до 27.07.2022 (56 дней) - 9.5% - 346 318 841,84 грн;
- до 10.08.2022 (70 дней) - 9.5% - 540 390 313,74 грн;
- до 11.01.2023 (224 дня) - 10% - 1 686 589 822,74 грн;
- до 25.10.2023 (511 дней) - 11.5% - 61 313 712,98 грн;
- до 27.04.2023 (330 дней) - 3.7% - $15 824 664,57.
Удовлетворены все заявки, которых оказалось достаточно много, несмотря на достаточно скромный объем размещения.
Сегодняшний аукцион примечателен тем, что были предложены облигации сразу двух выпусков на срок около 2 месяцев.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6499
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5466 раз.
Подякували: 16684 раз.
 
Профіль
49
25
31
2
  #<1 ... 9547954895499550
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3058, 3059, 3060
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30594 30224948
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 17:29
kotyk222
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1591 10710791
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 тра, 2022 19:11
GALeon
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22523833
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2966)
31.05.2022 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.