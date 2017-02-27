[quote="5440334:kulikrom"][quote="5440330:aleks123"]Кривбасс
вчера днем
USD 35.90 36.40
EUR 38.50 38.90
сегодня
USD 35.40 [b]36.70[/b]
EUR 37.80 38.40[/quote]
друкарська помилка?[/quote]
так, виправив
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 тра, 2022 22:20
[quote="5440334:kulikrom"][quote="5440330:aleks123"]Кривбасс
вчера днем
USD 35.90 36.40
EUR 38.50 38.90
сегодня
USD 35.40 [b]36.70[/b]
EUR 37.80 38.40[/quote]
друкарська помилка?[/quote]
так, виправив
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